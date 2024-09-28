岑浩輝選特首｜強調規範博彩業發展　回中小企火燒眼眉：要先調研

澳門行政長官選舉，唯一候選人岑浩輝今日（28日）回答選委提問。澳門中小企經營狀況火燒眼眉，有選委關心會否推出提振經濟措施包括派發消費券，岑浩輝強調要先調查研究現況，再與業界商討，目前未能交代，「講唔出時間表，推進咩措施，亦都不現實」。



博彩業發展繼續成為焦點，他說政府將來要持續、嚴格執行博彩法規定，監督六大博企依法有序健康發展，防止之前的負面、大家不願意見到的效果出現。他又說現時仍是候選人，未考慮到需否輸入外勞。



9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，現場派發政綱簡介，印上「奮發同行、持正革新」口號。（黃浩謙攝）

岑浩輝公布政綱後，大會抽出選委提問。政綱中提及規範博彩業依法有序健康發展，有選委希望提供詳細考慮，亦有選委關心當選後會否推行博彩業職業驗證制度，讓招聘有據可依，另外會否延續歷屆政府不為博彩業輸入外勞。

岑浩輝說20年博彩業發展以來給予的體會是，一個吸納四分一本地居民人口的產業，若不健康有序發展，必然影響社會，特區政府將來要持續、嚴格執行博彩法規定，監督六大博企依法有序健康發展，防止之前的負面、大家不願意見到的效果出現。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

要考慮博彩業莊荷的穩定 工作性質是否適合外勞

他續說現時博彩業莊荷員工佔澳門就業人口的十分一，他們就業保障非常重要，對穩定社會和家庭也重要。岑浩輝說政府將來要關顧他們，向他們提供適合的職業培訓，六大博企亦有提供提升自我的培訓，包括培訓後可晉升至博彩業的中高層，要繼續考慮推行有關培訓。他續說現在仍是候選人，未考慮到是否輸入外勞，作決定時要考慮到兩萬多博彩業莊荷的穩定性，亦對莊荷工作性質是否適合由外勞來做感到疑惑。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，主持大會的是澳門行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉。（黃浩謙攝）

強調要先調查研究現況 再與業界商討

對於中小企進入寒冬，有選委說現時中小企經營狀況火燒眼眉，遊客區消費力下降，影響零售餐飲等行業，更有人結業撤離市場，關心來屆政府有否協助中小企的具體措施和時間表。亦有選委說，以往的德政例如消費券在非常時期可救水深火熱的企業，希望新政府能提振本地消費。

岑浩輝指中小企面對問題真的要仔細考慮，總體而言一定要了解中小企，又說部份區域情況也有不同，例如遊客區與賭場旁邊亦不同，強調要先調查研究現況，再與業界商討。他又認為要分析中小企經驗狀況與社會變遷的關係，如果有關係可尋求轉型，而六大博企亦要帶動中小企發展。他指，旅遊業面向變遷，「暫時講唔出時間表」，認為亦都不現實。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

與同小企攜手應對北上消費浪潮等挑戰

疫情三年期間，澳賭業大受打擊。岑說由於比較依賴博彩業，多元適度發展未能顯現，疫情後政府動用1,500多億元包括醫療券等，大力支持社會消費力和中小企業運作，確保社會穩定。他說旅遊休閒產業狀況恢復很快，今年1月至8月旅客有2,300多萬人次，將來是否還會派發消費券會和班子好好研究，思考是否適合繼續發行和如何發行。

岑浩輝指中小企解決很多就業問題，但亦有區域或行業間發展不平衡，面對疫情後內地經濟環境包括群體消費觀念轉變，整個中小微企應付的3,500多萬遊客的消費觀念亦有所改變，政府會和中小微企商量，調研開闊思路以應付挑戰，包括北上消費浪潮，「要求變、識變、善於應變」。

岑又指，政府要構思如何在現時基礎上完善扶助中小企的措施，例如稅收，另外政府要考提高行政協助，加快中小微企改變營運方向。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝（右）舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，主持大會的是澳門行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉（左）。（黃浩謙攝）

創業投資發牌緩慢 涉不同部門須協調行政

有選委關心創業投資發牌緩慢，甚至十多個月都沒有一宗，政府有提升行政效率的空間，問及日後有作為政府、有效率市場如何結合，共同推動達到幸福澳門。

岑浩輝強調政府與市場一齊做「而唔係唔理」，又指高效政府要提供政策扶持。他表示，只要牽涉跨部門，就是不同「司」的範疇，就要因應主管部門，牽頭再分小組，並與行業設立協調機制。他表示會與團隊研究問題，「行政幾十年」部份可以改善，將來會整體檢視，在完善營商環境、法律方面有改善，希望政府更有效能、營商環境有改善，推動經濟發展。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝（右）舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，主持大會的是澳門行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉（左）。（黃浩謙攝）

會綜合研究如何延續融資和資源配對

有選委說本地中小企發展是澳門經濟重要組成部份，是穩定就業的中堅力量，問及澳門未來如何透過拓展融資的渠道打造技術創新平台，以支持澳門中小企發展；如何協助中小企應對經濟困難和抗風險能力；以及如何確保資源有效配對。

岑說中小企分布於澳門各街區，澳門社區生活牽涉千家萬戶，另外作為旅遊休閒城市，政府的政策要研究數方面，包括疫情後整個經濟的恢復狀況，亦包括中小企行業的綜合營商能力是否能接合社會的需求，政府要因時因勢根據中小企狀況考察研究，以決定如何協助提升競爭力。他續說絕大部份中小企免稅，基本上不收財稅，中小企融資政府有擔保利息的寬免，會綜合研究如何延續融資和資源配對，或因應行業發展開拓融資渠道，幫扶中小企應對困難和轉型升級。

9月28日，澳門特首選委即場向澳門特首選舉唯一候選人岑浩輝提問。（黃浩謙攝）

研究客人需要 回應各消費能力人士需求

針對澳門旅遊業規劃，有選委關心如何針對旅遊產業定位，未來如何拓展國外旅客，如何拓展非博彩元素；亦有選委關心大部份酒店都是五星級、四星級，希望拓展澳門不同市場。

岑浩輝回應指，旅遊休閒中心要全力推進，大力開拓國際客戶是重點政策，要與業界共同推進。他指，附近國家人口多，要考慮吸引例如印度富裕中產訪澳，形容是很大市場，澳門要考慮如何開拓。

對於酒店可否因應遊客情況多元化，岑浩輝指，澳門酒店需求龐大，要因應旅客需求而更多元化，「不一定超豪華」。他說遊客已經是帶行李箱到處走，不一定要住豪華酒店，認為要因應新形勢發展大力鼓勵不同的旅遊產品及酒店產品，提供給不同階層的客人。他指要研究和回應各消費能力客人的需求。

他又稱，航空運輸對推廣旅客很重要，現在航線覆蓋地方不太多，應開放航權引入更多航空公司。

9月28日，澳門特首選委即場向澳門特首選舉唯一候選人岑浩輝提問。（黃浩謙攝）

考慮海外設立旅遊推廣辦事處

岑浩輝說，旅客到澳門後，亦可以將中華文化帶回去推廣，考慮海外設立旅遊推廣辦事處，並指可以到東南亞大力推廣，利用網紅推動，認為遊客對經濟、中小企、推廣澳門文化都有幫助。

他表示，經濟發展要多元，應超前研究如何透過參與世貿的項目，進一步通過與其他成員國交流互動發揮優勢。