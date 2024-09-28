李家超落區大談包雲吞：皮唔可以淋得濟　蝦肉好講究｜政壇諸事町

行政長官李家超今天（28日）落區收集新一份施政報告意見，一連視察沙田區三個舊屋邨。期間，在沙角邨「冬菇亭」與餐廳店主交流，李家超自爆非常喜歡吃雲吞麵，「我哋嗰時去旅行呀，同太太落飛機即刻食碗雲吞麵」，店主拿出招牌雲吞讓特首品嚐，李家超大談包雲吞心得，「雲吞皮唔可以淋得濟，雲吞蝦呀、肉嘅比例又唔同」，笑言下次要再光臨。



9月28日，行政長官李家超落區到沙田，期間到沙角邨「冬菇亭」。（歐嘉樂攝）

李家超上午落區到沙田，視察禾輋邨、瀝源邨、沙角邨，行程結束前到沙角邨「冬菇亭」劉萬利咖啡粉麵，與店主劉先生喝奶茶聊天，談經營環境，劉先生向特首反映市道差，希望多吸引市民留港消費。

9月28日，行政長官李家超落區到沙田，期間到沙角邨「冬菇亭」品嚐雲吞。（歐嘉樂攝）

李家超自爆「非常鍾意食」雲吞

期間，李家超好奇問劉先生：「你哋招牌菜係乜呀？」，劉先生隨即回答淨雲吞、雲吞麵好吃，更熱情地邀特首品嚐「整碗你試下」。李家超自爆「雲吞係我非常鍾意食嘅」，坦言很想吃可惜時間有限，在旁的民政及青年事務局長麥美娟亦說「下次、下次」，劉先生直言兩、三分鐘便能煮好。

李家超品嚐兩粒雲吞，邊吃邊點頭，面上流露喜悅，狀甚滿意。（港台直播截圖）

大談包雲吞心得 李家超：皮唔可以淋得濟

盛情難卻加上熱愛雲吞，李家超馬上答應「兩、三分鐘，好！」，更表達對雲吞的鍾情「太好啦雲吞係我至愛嚟㗎，而且雲吞係香港嘅代表嚟，香港嘅雲吞係做得比第二個地方都好」，期間更與劉先生交流雲吞心得。

雲吞要求好高㗎，雲吞皮，又唔可以淋得濟，雲吞嘅比例，蝦呀、肉嘅比例又唔同，係咪？呢個好講究㗎。 行政長官李家超

與太太外遊返港第一件事：食碗雲吞麵！

李家超更透露，以前與太太林麗嬋旅行回港後，都會立刻做一件事：「同太太落飛機即刻食碗雲吞麵，特別去外國無㗎嘛！」最後，李家超品嚐兩粒雲吞，邊吃邊點頭，面上流露喜悅，狀甚滿意，「下次知道嚟呢度。」

李家超品嚐兩粒雲吞，邊吃邊點頭，面上流露喜悅，狀甚滿意。（港台直播截圖）