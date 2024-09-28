施政報告｜落區沙田　市民問會否再派消費券　李家超：多方面努力

新一份《施政報告》將於下月16日公布，特首李家超早上十時視察沙田區，先到禾輋邨豐和樓家訪，之後到訪附近的香港耀能協會新界東日間社區康復中心。期間他與區內街坊交流。同行的官員包括房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡、民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長張趙凱瑜。



李家超在公園與小朋友交流，寄語他們要努力讀書，多做運動。(歐嘉樂攝)

小朋友稱愛打機 李家超提醒留意功課、多做運動

李家超早上10時，先到禾輋邨豐和樓家訪大約20分鐘，他之後步行到下一個探訪地點，有當區居民主動向其打招呼，讚賞李家超執行能力強，又問到禾輋邨樓宇日久失修，會否清拆重建。李家超指，政府一直有做屋邨管理，會按次序處理，「遲下會宣布」。

期間，李家超前往附近公園，與一班就讀五年級及一年級的小朋友交流，問及學業狀況、放學後的活動。滿頭大汗的男孩表示，平時沒有到公園玩，喜歡打機，李家超回應道，「打機唔係唔好，但都要睇下功課」，又稱香港運動員大多成績出色，鼓勵他們努力讀書，同時多做運動，「健康身體好緊要」。

李家超試玩「吹泡泡棒」，憶述昔日用漱口杯玩，現時的吹泡泡棒「玩起上嚟型好多。」(歐嘉樂攝)

視察耀能日間社區康復中心

另一位黃同學形容李家超親切，關心自己從內地港後是否適應。李家超期間試玩「吹泡泡棒」，憶述以前自己用漱口杯玩，現時的吹泡泡棒「玩起上嚟型好多。」

他隨後到訪瀝源邨耀能協會新界東日間社區康復中心，亦到沙角邨綠鷺樓視察翻新公屋單位，該單位經打擊濫用公屋政策回收，之後他到訪沙角邨市場和熟食檔與市民交流。

李家超亦到附近一間茶餐廳與食客傾談，期間有人提到政府會否再派消費券，李家超表示，「多方面努力」。

特首李家超早上十時視察沙田區。(歐嘉樂攝)