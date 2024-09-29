李慧琼憶老師幫改英文名「Starry」　原來與猩猩有關｜政壇諸事町

從政25年的全國人大常委李慧琼，近日上電台錄音節目分享成長經歷。大學時讀會計系的她，如今成為政界重量級人物，李慧琼形容是很多偶然結合而成，「由會計走去從政，成日形容係一個『誤入正途』。」



政界、傳媒不時以英文名「Starry」稱呼李慧琼，原來這個名的由來，源自小時候她很喜歡一隻猩猩公仔，故老師提議她以「似星星一樣閃亮的」的意思的「Starry」為名。



全國人大常委李慧琼接受港台節目《舊日的足跡》主持車淑梅的訪問。（車淑梅Facebook相片）

李慧琼感恩有機會服務社會、服務香港。（資料圖片/梁鵬威攝）

擔任區議員24年 感恩有機會服務香港

1999年第一次參選土瓜灣北區的區議員，轉眼間擔任區議員24年，李慧琼在電台節目上說，感恩有機會服務社會、服務香港、服務國家，亦都看到很多事物、各行各業，不同階層的人、國家發展、甚至一國兩制變化，都令她成長很多，學會很多。

最緊要係能夠同市民一齊去經歷好多風風雨雨，起起伏伏，見到而家香港進入新階段，又好希望同市民一齊為貢獻香港未來發展，貢獻國家未來發展再出一分力。 全國人大常委李慧琼

李慧琼是最年輕的全國人大常委。(資料圖片)

作為民建聯第一位女性主席，亦是最年輕的全國人大常委，李慧琼被問到是否經常考第一，她笑言「仍要繼續努力嘅，就唔係考第一」，不過感謝所有的支持和機會，使得她在不同階段都可以經歷不同的事物，認為年紀不是重要，最重要是在工作崗位上全力以赴，不負所託地努力發揮角色。

李慧琼1999年參選區議會。（鍾偉德攝）

從會計到從政 李慧琼形容「誤入正途」

談到成長經歷，李慧琼說自己在香港出世，在坪石邨成長，讀書時期成績較好的是會計和歷史，形容由鴉片戰爭開始的歷史，不論中史、西史都有熟讀，後來經過前輩鼓勵，加上父母的意見，才選擇讀香港科技大學會計系，到1999年參選區議會。

我諗我都係典型嘅香港女，喺香港出世屋邨成長，基層家庭長大，爸爸媽媽都覺得做專業人士穩定，就揀咗會計，由會計走去從政，其實係一個好多偶然經歷結合而成，我成日形容係一個「誤入正途」。 全國人大常委李慧琼

李慧琼憶起英文老師為她改英文名「Starry」，原來與猩猩有關。(Reuters)

憶老師幫改英文名「Starry」 原來與猩猩有關

李慧琼的英文名是「Starry」，不難讓人聯想唐·麥克林(Don McLean)的代表作Starry Starry Night。她說起英文名的由來，緣於自己喜歡不同動物，「我宜家都有養隻狗」，家裏亦有不少動物毛公仔，憶起小時候很喜歡其中一隻猩猩公仔，故老師提議她以「似星星一樣閃亮的」意思的「Starry」為名。

新一份施政報告下月中發表，身兼愛國主義教育工作小組組長的李慧琼表示，希望愛國教育上有著墨。（資料圖片/何夏怡攝）

倡學校旅行參觀國家安全及國家發展展覽

新一份施政報告下月中發表，身兼愛國主義教育工作小組組長的李慧琼表示，希望愛國教育上有著墨，讓市民愛國或對國家產生情感。她認為要透過實地視察，香港有不少與國家安全及國家發展相關的展覽，應該用好現有的設施推行愛國主義教育，成為學校旅行的其中一個目的地。

李慧琼說，全民國家安全教育日必定會繼續推行。（資料圖片/黃浩謙攝）

她又說，全民國家安全教育日必定會繼續推行，雖然近年社會的國家安全意識已經有所增強，但不應該停步，只要國民教育做得越成功，國家才會對香港更信任，在不同政策上開放的力度亦會更大。