鄺美雲唱愛國主義教育主題曲《我們的家》　李慧琼冀大家學唱

「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」製作宣傳愛國主義教育主題曲《我們的家》，由港區人大代表鄺美雲主唱。工作小組組長、全國人大常委兼民建聯立法會議員李慧琼今日（3日）表示，會把卡拉OK版本歌曲載入USB並派發到本港中小學，期望大家在國慶前後可學唱這歌曲。



她指，此歌曲的製作成本不高，因主唱的鄺美雲是免費演出，不收版權費。李慧琼又預料，港人愛唱K，歌曲在不同年齡層也會受歡迎。



李慧琼（右二）指《我們的家》MV製作成本不高，鄺美雲（左二）是免費演唱且不收歌曲的版權費（何夏怡攝）

李慧琼：實際製作成本很低

今日（9月3日）是中國人民抗戰勝利紀念日，李慧琼表示，愛國主義教育的主題曲表達了對國家的愛護，選擇今日介紹主題曲有重要意義。主題曲名為《我們的家》，由曾是本港知名歌手的港區全國人大鄺美雲演唱，作曲、編曲和監製是張家誠，作詞的則是張家誠、陳薔天和鄺美雲。李慧琼表示，推出主題曲的工作前後籌備了一年。

至於歌曲的製作成本，李慧琼指實際成本很低，「首先政府新聞處自己製作（MV），鄺美雲小姐免費演唱，不收版權費，在香港電台拍攝嘅成本就有少少」。但她未能交代確實的製作費用。

「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」組長李慧琼（右二），與傳媒宣傳分組委員鄺美雲（左二）及李子樹（左一）和李鑾輝（右一），介紹宣傳愛國主義教育的主題曲《我們的家》。（何夏怡攝）

鄺美雲現場獻唱：歌曲老少咸宜

《我們的家》由工作小組轄下傳媒宣傳分組委員鄺美雲主唱，歌曲的主題是有國才有家、要像愛護家人一樣愛護國家。 鄺美雲表示，香港過去幾年經歷風雨，一直想製作有溫度的歌曲，「有國才有家，好高興填詞人將希望我表達的嘢表達出來，帶到社區」。

她又說，歌曲容易表達香港人心聲，男女老幼皆宜，「我同幼稚園學生、中學生一起唱，歌詞內容本身就好歡喜，佢哋很自然就有笑容」，鄺美雲亦現場獻唱最喜歡的部分：

情繫國家，我們這一個家和諧共處，在同一屋簷下同步挽手，我們一起去愛護他無懼波折，逆境更要自強 港區全國人大代表鄺美雲

李慧琼指港人愛唱K 料受不同年齡層歡迎

歌曲亦製作卡拉OK版，已上載到政制及內地事務局的Youtube專頁，讀者有興趣可按此連結觀賞《我們的家》。李慧琼呼籲市民下載歌曲，並表示香港市民喜歡唱卡拉ok，相信歌曲會在不同年齡層中很受歡迎。

她期望不同團體在75周年國慶前後能多唱這首主題曲，「當然我們愛國主義教育小組要帶頭」，笑言會和政府新聞處繼續推動歌曲傳播。

她續指，愛國主義教育小組已將歌曲卡拉OK版本製作成USB分派給中小學，「希望學校的合唱團和音樂課都會唱，但具體如何使用，決定權在學校」。

愛國主義教育工作小組在今日（3日）的中國人民抗日戰爭勝利紀念日，推出主題曲《我們的家》（何夏怡攝）

《我們的家》歌詞

演唱：鄺美雲

作曲，編曲，監製：張家誠

作詞：張家誠，陳薔天，鄺美雲

家中燈常亮起 漆黑中會記起

漫漫路陪伴著多得你

小小餐桌聚首 淡淡地多親厚

像月亮陪著星斗

獅子山那闕歌 抵擋風雨許多

患難亦能攜着手闖過

艱辛亦能共舟 盡力後方擁有

家讓未來變足夠

情繫國家 我們這一個家

和諧共處 在同一屋簷下

同步挽手 我們一起去愛護他

無懼波折 逆境更要自強

情繫國家 我們這一個家

同行共勉 在洋紫荊護蔭下

從未退縮 背後堅守你我和他

無論多遠 難關多麼艱辛 仍未覺驚怕