盛事經濟｜霍啟剛倡啟德方艙變身體育場地　研成立「盛事辦公室」

政府落力申辦盛事，隨著明年啟德體育園開幕，香港承辦八項全運會比賽，港協暨奧委會副會長、立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛建議，將「曬太陽」兩年多的啟德「方艙醫院」改建成體育娛樂場地；整合維園一帶康文署設施為「網球圈」，申辦高階網球賽。為了加強統籌協調盛事，霍啟剛支持成立「盛事辦公室」，參考財政司副司長黃偉倫率領的「盛事統籌協調小組」組建。



9月30日，團結香港基金發佈《跨越體育界限 共建盛事之都》政策倡議報告，出席的包括港協暨奧委會副會長霍啟剛（左三）、胡曉明（右三）。（何夏怡攝）

霍啟剛：體育盛事助經濟復蘇 體育產業化是共識

團結香港基金今日（30日）發佈《跨越體育界限 共建盛事之都》政策倡議報告，報告首席顧問霍啟剛指體育盛事在經濟發展佔重要地位，政府亦表明將香港建設為國際盛事之都，可見其決心。

9月30日，霍啟剛表示本港體育產業化是共識，市民都願意香港舉辦更多體育盛事。（何夏怡攝）

霍啟剛引述政府數據顯示每150萬遊客帶動0.1%的GDP增長，文體旅局亦曾估計，每170萬名訪港遊客可為香港帶來72億港元額外消費、43億港元經濟增長，希望體育盛事可以推動本港旅遊業回復、甚至超越疫情前水平。隨著巴黎奧運後港隊「體育明星」家喻戶曉，他相信本港體育產業化是共識，市民都願意香港舉辦更多體育盛事。

霍啟剛（中）提出三點建議推動體育盛事。（何夏怡攝）

倡啟德「方艙醫院」改建成體育娛樂場地

霍啟剛提出三點建議推動體育盛事，第一是場地升級，他指出舉辦大型賽事的場地要求愈來愈高 ，內地、外國很多場館是國際級水平，香港大部分文體設施要探討升級轉型至達申辦國際比賽標準，「好多國際組織對舉辦盛事場地要求高，軟件上，運動員進場氣氛重要，硬件如空間設施都重要，香港要盤點有何場地可以提升，讓國際覺得符合要求。」

啟德方艙醫院位於啟德前跑道區。

短期而言，霍啟剛認為可先整合康文署設施與場地，譬如將維園場館及附近康文署設施整合為「網球圈」，申辦高階網球賽事。他同意將荒廢兩年多、佔地約8萬平方米的啟德「方艙醫院」用地，改建成體育娛樂場地，與距離2.9公里的啟德體育園發揮協同效應，令啟德成為體育旅遊核心地帶，舉辦更多體育娛樂活動。

啟德體育園2025年開幕。（啟德體育園提供）

第二，啟德體育園明年開幕後，要改善交通、零售配套促進消費，政府要從中協調。霍啟剛認為，要令國際遊客延長逗留香港的時間，並推動他們消費。「例如啟德體育園周邊活動、商業的調配，需要政府提前規劃，引導旅客到消費地點。」惟他指出，「不可能什麼都是政府做」，重要的是將體育盛事團隊與旅遊界協調，提供優惠予旅客，達到雙贏。

第三，是專業化，霍啟剛提到體育專才的重要性，「不只是精英運動員，還要場地管理人才、體育仲裁的法律人才、體育IP洽談人才等」，冀院校多加培養人才，提升舉辦賽事的綜合能力。霍啟剛期望明年全運會結束後，「盛事統籌協調小組」日後可以以大灣區名義為香港申辦大型賽事。

港協暨奧委會副會長胡曉明表示，團結香港基金的報告是希望研究各地盛事的成功經驗，以及香港盛事的特點，互相借鑑經驗，令盛事效果達至最大化。（何夏怡攝）

結合文化、旅遊、體育 令旅遊感覺物有所值

同場出席的港協暨奧委會副會長胡曉明表示，團結香港基金的報告是希望研究各地盛事的成功經驗，以及香港盛事的特點，互相借鑑經驗，令盛事效果達至最大化。他又指，報告主題是「跨越體育界限」，希望引發政府思考，如何結合文化、旅遊、體育，讓遊客參與比賽時，又參與其他活動，覺得物有所值，「希望盛事帶給每一個角落的市民共享盛事喜悅，有持份者之一的自豪感、歸屬感。」

團結香港基金副總裁水志偉建議成立「盛事辦公室」。（何夏怡攝）

倡設「盛事辦公室」 參考現有的「盛事統籌協調小組」

要加強推動盛事，團結香港基金副總裁水志偉建議成立「盛事辦公室」，高度協調不同政府部門，有策略地安排盛事年表，推動「體育+文藝+展覽」活動組合。他舉例新加坡一級方程式賽車賽事周期間，舉行至少28項會展活動，本港3至4月亦有嘗試結合體育和展覽，例如3至4月曾舉辦國際七人欖球賽、Art Basel（巴塞爾藝術展）、《財富》創新論壇（Fortune Innovation Forum），相信會議展覽活動可以將體育賽事經濟效益達至最大化。

被問到現時已有「盛事統籌協調小組」跨部門支援盛事，為何仍建議成立「盛事辦公室」，霍啟剛表示辦公室可為業界提供探討盛事藍圖的平台。（何夏怡攝）

被問到現時已有「盛事統籌協調小組」跨部門支援盛事，為何仍建議成立「盛事辦公室」，霍啟剛表示辦公室可為業界提供探討盛事藍圖的平台，因大型體育盛事經濟成本高，「如果成本是1億元，就不是由文體旅局決定，財務安排就要由財爺定奪、商貿就要商經局、好多事要跨部門商討。還要研究現有資助計劃，賽事會否有回報等等，政策局要坐埋制定藍圖。」

「盛事統籌協調小組」由財政司副司長黃偉倫出任組長，副組長是文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（梁鵬威攝）

根據資料，「盛事統籌協調小組」由財政司副司長黃偉倫出任組長，副組長是文化體育及旅遊局局長楊潤雄，成員包括相關政策局、部門和法定機構的代表，統籌協調組的目的是確保在香港舉辦的盛事得到充足的跨部門支援，部門和法定機構有緊密溝通和合作，便利盛事在香港舉辦。