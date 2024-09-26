盛事經濟｜霍啟剛：政府定位欠清晰　應聚焦高旅遊需求高價值項目

港府致力發展盛事經濟，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛周三（25日）公布《以文體盛事為載體 為香港外拓新機遇》為題的研究報告， 聚焦討論舉辦文體盛事活動的現存問題，並建議解決路徑。霍啟剛指出，文化體育盛事現存3方面問題，包括：港府對「盛事」定位未夠清晰；提升設施水平遇樽頸，未能配合活動需求；以及資助力度不足。他認為，本著推動盛事經濟的政策目標，香港應聚焦於具「高旅遊需求、高價值」的盛事。



2024年9月25日，霍啟剛出席盛事經濟研究報告發佈會，倡香港應聚焦於舉辦具「高旅遊需求、高價值」的盛事。（主辦方提供圖片）

霍啟剛：乏具體目標且資助力度不足

霍啟剛指出，現時港府對盛事經濟的推動缺少具體目標，必須更加聚焦。文體旅局在推動上有重要角色，應做好主導工作，「以結果為目標」、為「搶盛事」擬定具體目標。政府今年新成立的「盛事統籌協調組」，亦要加強職能，更好落實各部門的對接工作，深入加強社會的參與。

他強調，政府需要優化及提升硬件條件，同時提升資助力度，並完善宣傳及購票生態圈，才能進一步鞏固香港盛事之都的地位，以「盛事」講好中國及中國香港故事。

下月亞洲龍舟錦標賽籌辦遇問題

中國香港網球總會會長鄭明哲、中國香港龍舟總會主席兼香港水上運動議會副主席鍾志樂，亦在發布會上分享舉辦盛事時所遇到的問題，並提出建議。

鍾志樂提到，下月舉辦的第15屆亞洲龍舟錦標賽則出現不少問題，包括「M」品牌審批及觀塘海濱水域船隻泊位問題，倡未來要做好場地配套及水上運動賽事支援，達到國際標準，才能申辦國際水上運動比賽在港落戶，發揮觀塘海濱水域最大的經濟效益。

網球賽申請「M」品牌遇審批緩慢

鄭明哲亦稱，總會早前為一項大型網球賽申請「M」品牌，但審批緩慢，至今尚未完成。他指香港是亞洲第三個同時舉辦有ATP和WTA賽事的城市，但符合國際標準的辦賽球場只有維多利亞公園，盼政府能持續檢視及升級場地資源，吸引更多賽事落戶。