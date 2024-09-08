陳茂波：今年盛事和大型活動料帶動商務旅遊　創造更大經濟價值

財政司司長陳茂波表示，本港今年舉辦的盛事和大型活動，預料可為本港帶來更多消費，創造更大經濟價值。他說未來政府會進一步加強活動的宣傳和推廣，更好協調發揮大型盛事之間的協同效益，讓活動帶來的人流和消費可以更廣泛地讓全港受益。



陳茂波在悉尼出席香港駐悉尼經貿辦舉辦的商務午餐會，並發表主題演講。（陳茂波網誌）

陳茂波今天（8日）在網誌回顧上周出訪澳洲墨爾本和悉尼，他說疫情加上地緣政治，過去幾年澳洲人減少了到香港和內地，今次親身交流互動，促進更多更深的了解。在澳洲一連串的早午餐會、圓桌討論，到當地媒體主辦的峰會，主題式的聚焦解說和直面提問，有助他們對香港以至大灣區有更全面的了解，讓他們得到更豐富的資訊，並消除一些之前的誤解。陳茂波邀請他們到港參加不同主題的會議、展覽和其他活動，有從事金融科技的朋友表示會組代表團參加十月底在港舉行的香港金融科技周。

陳茂波在墨爾本出席由《澳洲金融評論報》和亞洲協會澳洲中心合辦的亞洲峰會，並就「香港經濟的未來」發表主題演講。（陳茂波網誌）

陳茂波相信主題式的會議和活動除了吸引不同行業的企業家及高層管理人員參與，也有助帶動本港的商務旅遊。他預告本周三至四本港將舉辦第九屆「一帶一路」高峰論壇，預計吸引近6,000位來自70多個國家和地區的人士參與，包括超過80位「一帶一路」沿線國家和地區的政商領袖，期間會安排超過800場一對一投資項目對接會，涵蓋280多個項目。是次高峰論壇以「構建互聯互通、創新及綠色新絲路」為題，緊扣國家高質量共建「一帶一路」的八項行動，他相信活動將有助鞏固香港作為促進「一帶一路」項目合作的重要節點和首選平台的地位。

陳茂波在悉尼出席澳洲滙豐銀行舉辦的圓桌早餐會。（陳茂波網誌）

在創科及投資方面，香港投資管理有限公司將主辦首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，匯聚前沿科企代表和創投基金高層管理人員，從科企的創業者和投資者的角度，探討如何構建更完備的籌融資生態圈以促進本港創科創業生態圈的蓬勃發展。

陳茂波在香港駐悉尼經貿辦與當地十多個財金機構的高層進行圓桌討論。（陳茂波網誌）

陳茂波形容香港未來幾個月舉辦的盛事和大型活動，精彩多元，涵蓋體育、文化藝術，以至美酒佳餚等，這些活動將配合一連串的國際商務會議，讓商務旅客在訪港期間有更豐富的行程和節目選擇，在港多留幾天，並帶同家人一起到來遊玩。