國慶75周年｜李家超率官員出席升旗禮　董建華連續4年未現身

今日（1日）中華人民共和國成立七十五周年國慶日 ，行政長官李家超率領政府高層官員出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，中央駐港機構代表也有出席。 現場所見，前四任特首當中，唯獨首任行政長官董建華未有出席酒會，今次已是董建華連續第四年缺席特區政府的國慶活動，《香港01》正就此向董建華辦公室查詢。



嘉賓早上七時半陸續進場，畫面可見四位前行政長官當中，董建華繼續未有現身，已是連續第四年缺席，《香港01》正就此向董建華辦公室查詢，身兼全國政協副主席的梁振英、曾蔭權和林鄭月娥均有出席升旗禮，與李家超一樣站首排。

同樣站於首排的還包括中央駐港機構代表，包括中聯辦主任鄭雁雄，國安公署署長董經緯、外交部駐港公署代表包括特派員崔建春、解放軍駐港部隊司令員彭堂等也有出席。另外，終審法院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥、行政會議成員包括召集人葉劉淑儀、及多名立法會議員亦有出席。

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升旗儀式上午八時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行；警察樂隊奏樂，在歌唱家陳永和譚樂軒的領唱下，庇理羅士女子中學和皇仁書院合唱團會獻唱國歌，特區政府紀律部隊在空中和海上敬禮。