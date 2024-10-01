國慶75周年｜李家超：要不斷改革　抓緊機遇讓金字招牌更閃耀

今日（10月1日）是國慶75周年，行政長官李家超和政府高層官員出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式後，再舉行國慶酒會，他在會上致辭時強調，要不斷改革，要強化自身優勢，抓緊發展機遇，讓金字招牌更加閃耀。他又引述國家主席習近平2013年出席亞太經合組織時的發言：「浩渺行無極 揚帆但信風」。意思是廣闊無垠的大海沒有盡頭，揚起風帆向著目的地御風而行。



李家超致辭時指，今日是中國成立75周年大日子，是完成23條立法歷史使命、是重塑區議會後首個國慶。他回顧過去四分之三個世紀，表示國家是貨物、外匯儲備第一大國，十八大以來已經與150多個國家簽署多份一帶一路文件， 展示大國擔當。他表示中國75年來堅持人民為中心、脫貧攻堅戰勝利，達到全面小康社會。



他表示香港發展離不開國家，今年粵港澳大灣區規劃綱要5年，加快建設世界級灣區，表示大灣區為香港帶來龐大機遇。航天事業方面，20大報告提出加快建設，香港有一位市民成為預備航天員為香港撰寫光輝歷史。香港要繼續發揮背靠祖國聯同國際，要強化自身優勢，抓緊發展機遇，讓金字招牌更加閃耀。



他表示香港營商環境有堅韌實力；海運要繼續發展專業服務，與內地協同發展；三跑完成後會進一步凸顯航空樞紐地位。他表示槍企業搶人才取得成績。



第二要共同推動由治及興，本屆政府扭轉經濟負增長地步，目標是市民有更好生活、有更好房屋、長者有更好照顧、社會關愛共融、市民安居樂業，會締造與一國兩制相適應的主流價值觀。



第三要繼續主動融入國家發展大局，當好國內國際超級聯繫人及增值人。他指要不斷提升國際競爭力，香港作為一帶一路倡議平台，要積極拓展東南亞、北非等網絡，要發揮更大橋樑作用，鞏固提升國際金融航運中心，打造國際高端人才集聚高地。



他表示，世界百年未有的大變局加速演進，香港處於經濟轉型期，前進道路有挑戰但香港機遇大於挑戰。他表示要「破樽頸、補短板、除障礙」，不斷改革，固本培元，鞏固提升香港優勢，充分把握機遇讓市民分享發展紅利，自身所長貢獻國家所需，要乘二十大東風，為中華民族作出更大貢獻。



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董建華連續第四年缺席國慶升旗禮及酒會

早上的升旗禮現場所見，全國政協副主席兼前特首梁振英、前特林鄭月娥和曾蔭權、中聯辦主任鄭雁雄、中央駐港國安公署署長董經緯及其他駐港中央機構代表、終審法院法官張舉能、立法會主席梁君彥、一眾問責官員和行政會議多名成員包括召集人葉劉淑儀等均有到場。不過，另一位前特首董建華則連續第四年未有出現。

升旗儀式上午八時在灣仔金紫荊廣場舉行，現場不會設立公眾觀禮區，警察樂隊會在儀式上奏樂，歌唱家陳永和譚樂軒領唱下，庇理羅士女子中學和皇仁書院合唱團會獻唱國歌，紀律部隊會在空中和海上敬禮。升旗儀式結束後，特區政府會在灣仔會展三樓大會堂舉行國慶酒會，李家超將為酒會主禮。

梁振英、曾蔭權和林鄭月娥均有出席國慶七十五周年升旗儀式（直播截圖）

國慶七十五周年升旗儀式今早在灣仔金紫荊廣場舉行（直播畫面截圖）

去年74周年國慶，前行政長官梁振英、曾蔭權和林鄭月娥均有出席，董建華則連續三年缺席，當時透過公關表示董建華正在休假，沒出席活動。多名行政會議、立法會議員，以及中央駐港機構代表也有出席，包括中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署副特派員李永勝。