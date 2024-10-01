國慶天氣｜今日乾燥酷熱　市區最高34度　晚上低至26度及風勢增強

今日（10月1日）為國慶日，超強颱風山陀兒的外圍下沉氣流，正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港地區今日大致天晴及乾燥。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，晚上氣溫下降至最低約26度。吹和緩偏北風，風勢逐漸增強，晚上高地間中達烈風程度。酷熱天氣警告已於昨日（9月30日）上午6時45分發出。



天文台今日凌晨3時30分發出特別天氣提示，稱按照現時預測，超強颱風山陀兒會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在今日逐漸轉向偏北方向移動，在明日（2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。但受其外圍下沉氣流影響，今日華南天氣仍然酷熱。



天文台預料，一股東北季候風會在今日日間逐漸影響廣東沿岸，屆時北風會逐漸增強，明日（2日）及星期四（3日）該區風勢頗大。天文台會視乎本地風力變化，發出強烈季候風信號。受季候風影響，本周中後期本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右。



圖為截至10月1日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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山陀兒帶來酷熱天氣 東北季候風今起逐漸影響

天文台表示，受山陀兒外圍下沉氣流影響，今日華南天氣仍然酷熱。在上午5時，山陀兒集結在高雄以南約220公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，橫過南海東北部，並移向台灣南部。

天文台預料，一股達強風程度的東北季候風會在今日日間逐漸影響廣東沿岸，本周中後期該區普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。預料一股東北季候風補充會在下周初影響華南。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中南部帶來驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月1日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月10日 多區可見雙彩虹▼



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明起早晚稍涼及乾燥 市區最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（2日）至周六（5日）均早晚稍涼及乾燥， 連日最低22至23度，最高28至29度。其中周四（13日）非常乾燥，相對濕度介乎35%至70%。下周日（6日）仍早上稍涼、日間乾燥，介乎23至30度。

下周一（10月7日）至下周三（10月9日）均部份時間有陽光，下周一回升至最高31度，但之後逐日回落，至下周三最高29度；其中下周三早晚會有一兩陣微雨。