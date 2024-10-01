無人機表演因「太陽風暴」取消　鄭泳舜：若科技允許提早提醒市民

作為賀國慶重頭戲之一、昨晚（30日）在西九文化區8時半舉行的「新生代千人合唱賀國慶」活動，原定有2,099架無人機的匯演因系統受電離層閃爍臨時取消。立法會議員、民建聯民政及文體事務發言人鄭泳舜認為屬偶然事件，指年初廣州南沙無人機表演亦曾因故取消，相信不會影響香港國際形象；又指主辦方應有應急預案，盡可能提前通知市民、旅客。



鄭泳舜。（資料圖片/馮子健攝）

西九無人機匯演取消 市民不滿被「放飛機」

昨晚在西九文化區8時半舉行的「新生代千人合唱賀國慶」活動，原定有2,099架無人機在維港上空砌出國旗、國徽等圖案。但直至晚上約9時半，無人機表演仍未開始，現場警方人員通知指系統因受干擾出現故障，表演取消。

無人機總會主席楊景賞晚上解釋稱，演出前20分鐘，團隊發現無人機系統受嚴重干擾，其中RTK定位的精度出現嚴重問題，及後發現當時華南沿岸因太陽風暴，正受電離層閃爍影響。

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鄭泳舜：個別事件 要有應急預案

西九文化區現場有市民不滿稱「被放咗兩次飛機」。一周前，本應在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演，因日間長期天雨，無人機GPS訊號接收不穩，延誤一小時後宣布取消。

被問及無人機表演兩次取消且通知緩慢，會否令香港形象受損，鄭泳舜說不只是香港，廣州等地無人機表演亦曾因故取消，相信只是個案，不擔心會影響香港。「無人機唔係新事物，以往都有成功經驗，只係過去大家都未聽過發生咁嘅事，係個別事件。」

惟他又提醒，日後安排大型盛事要有應急預案，如果科學手段允許預早評估天氣，希望可以提前提醒市民、旅客。