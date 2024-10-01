國慶75周年｜本港多家大學舉行國慶日升旗禮

今日（10月1日）是中華人民共和國成立七十五周年，本港多家大學舉行升旗儀式。其中，香港大學在百周年校園李兆基會議中心大會堂舉行升旗儀式，港大校務委員會主席王沛詩及校長張翔，連同校務委員會和教務委員會成員、學院院長、教職員和學生及獲邀嘉賓等一同出席升旗儀式。



香港大學國慶日舉行升旗儀式，港大校務委員會主席王沛詩及校長張翔均有出席（香港大學提供圖片）

香港大學國慶日舉行升旗儀式，港大校務委員會主席王沛詩及校長張翔連同校務委員會和教務委員會成員、學院院長、教職員和學生均有出席（香港大學提供圖片）

升旗儀式後，港大樂容舞團表演中國古典及當代舞蹈，以優美動作、細膩舞步娓娓道出中國歷史、民間傳說及文學故事，將國家豐富的文化遺產和藝術傳統活靈活現地呈現於觀眾眼前，共同慶賀這重要日子。

中大校董會主席查逸超教授、校長段崇智教授、大學校董會成員、大學管理層、書院及學院代表出席升旗禮（中文大學提供圖片）

中文大學則大學升旗台舉行國慶日升旗儀式（中文大學提供圖片）

中大校董會主席查逸超教授、校長段崇智教授、大學校董會成員、大學管理層、書院及學院代表，以及教職員、學生、校友和其他嘉賓等180多名嘉賓出席升旗儀式。（中文大學提供圖片）

中文大學則於上午10時30分在大學升旗台舉行國慶日升旗儀式，由學生組成的中大國旗護衞隊負責升旗，中華人民共和國國旗、特區區旗及中大校旗在國歌奏唱中升起。中大校董會主席查逸超教授、校長段崇智教授、大學校董會成員、大學管理層、書院及學院代表，以及教職員、學生、校友和其他嘉賓等180多名嘉賓出席升旗儀式。

香港科技大學國慶日升旗禮（科技大學提供圖片）

香港科技大學國慶日升旗禮（科技大學提供圖片）

科大內地學生學者聯誼會日前砌出75字樣賀國慶（科技大學提供圖片）

香港科技大學的國慶日升旗禮，外交部駐香港特別行政區特派員公署政策研究室副主任包海斌參贊、科大副監督陳祖澤博士、校董會副主席楊佳錩教授、顧問委員會主席廖長城博士，以及其他大學高層管理人員作主禮嘉賓，並由香港輔助警察隊（香港輔警）會操及升旗隊負責升旗儀式，隊員當中大部分為在讀科大學生及畢業生。

四百多人包括科大校董會及顧問委員會成員、師生、校友、教職員及其家屬親身參與典禮，並有逾兩萬人在線上觀看直播。典禮期間，科大內地學生學者聯誼會合唱團與所有出席典禮的嘉賓及科大成員一同奏唱國歌、科大校歌及「我和我的祖國」，聯誼會日前亦在校園內組成「75」字樣，祝賀祖國成立七十五周年。

香港理工大學也在校園舉行國慶日升旗儀式（理工大學提供圖片）

香港理工大學也在校園舉行升旗儀式，出席者包括理大校董會主席林大輝博士、校長滕錦光教授、校董會副主席李國祥醫生、大學顧問委員會主席顏吳餘英博士、榮譽主席鍾志平博士、榮休校長潘宗光教授大紫荊勳賢、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署條約法律部主任周倩女士，聯同理大校董會成員、大學顧問委員會成員、管理層、大學院士、傑出校友、理大基金會成員。儀式由理大學生升旗隊負責。

香港都會大學的國慶日升旗儀式，有約二百人參與（都會大學提供圖片）

香港都會大學的國慶日升旗儀式，有約二百人參與（都會大學提供圖片）

香港都會大學的國慶日升旗儀式，校董會主席黃天祥博士工程師及其他校董會成員、大學管理層、教職員及學生共約200人出席儀式。