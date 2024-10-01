國慶75周年｜黃金周料701萬人次進出香港　紀律部隊調配人手應對

今日（1日）是中華人民共和國成立75周年，入境處預計國慶黃金周有701萬人次進出香港。各個相關紀律部隊也做好人手部署，其中警務處處長蕭澤頤說，已部署約7000警力，希望市民在今日這個大日子能夠開心、快樂及家庭幸福。入境處處長郭俊峯則稱，今日是旅客南下高峰期，羅湖及落馬洲支線是較為繁忙的口岸。



特區政府今日（1日）在會展舉行國慶七十五周年酒會（蘇煒然攝）

國慶假期期間，警方部署七千警力（何夏怡攝）

特區政府今日（1日）在會舉行國慶七十五周年慶祝酒會。入境處預計，今日是國慶日假期陸路出境和入境高峰期，預料全日會有約52.3萬人次出境，63.2萬人次入境。出席國慶酒會的入境處處長郭俊峯表示，今日將會是南下旅客的高峰，估計早上有相當多內地旅客來港，入境處已準備就緒，各口岸已調配員工，保持通關順暢，旅客可以便捷過關。他預計羅湖及落馬洲支線是較為繁忙的口岸，另外亦會有大量旅客經西九龍口岸來港。

入境處處長部俊峯指今日是內地旅客南下高峰期（資料圖片）

至於返程的高峰，郭俊峯說，要視乎情況，因有很多不同類型的旅客，部分人即日回程，有些可能在港轉機，亦有些旅客會留港至本月7日才回程。

海關關長何珮珊指，海關已視乎各口岸的需要增派人手；亦派員到旅客熱點，向旅客宣傳如何保障消費者權益。