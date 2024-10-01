國慶｜高鐵站現人潮　廣州大學生來港兩日遊　徒步太平山賞夜景

內地十一黃金周今日（1日）開始，大批內地遊客早上乘坐高鐵來港，抵港大堂人潮濟湧，需要實施人流管制。有來自廣州的大學生計劃在港遊玩兩日，特別期待徒步遊覽太平山，觀賞香港夜景，亦有內地客選擇即日來回，專程到油麻地玩具商場買高達模型。



記者約十時半抵達西九高鐵站，抵港大堂人頭湧湧，擠得水洩不通，出閘人士需要排隊等候，港鐵一度實施分流措施，有職員疏散人群離開。

來自廣州的鄧先生（中）和友人。（歐嘉樂攝）

有即日來回內地客 專程到油麻地玩具商場買高達模型

來自廣州的鄧先生與朋友趁黃金周假期到港旅行兩天。他指，本身是大學生，消費力不如一般內地旅客，所以只來港兩天，每日預算花500至1000元人民幣。他指，除會到旺角、油麻地等地外，他還會徒步上太平山看夜景：「我了解到嘅大部分嚟香港嘅旅客都係想由高處睇香港嘅夜景。」

同樣來自廣州的陳先生則選擇即日來回，他來港目標明確，只到油麻地「現時點」商場買高達模型。他指，暫未有預計花費多少，打算看到喜歡的才購買。