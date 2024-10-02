岑浩輝選澳門特首｜首落區訪祐漢七棟樓重建項目　承諾增休憩設施

澳門特首候選人岑浩輝今天（2日）落區，到訪北區首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」，他說該區業權比較複雜，夾雜現代化和40、50年樓齡的樓宇，希望和社會各界商討達成共識，承諾上任後會在區內興建更多更多休憩設施，改善居民生活環境。



他續說「祐漢七棟樓群」剩下2千多戶居民，除了本地人亦有外勞，比較複雜，不過已成立業主管理委員會，相信重建「會向前行」，北區其他地方重建亦要參考「祐漢七棟樓群」的做法，調查業戶分布情況。



10月2日，澳門特首候選人岑浩輝落區，到訪當地首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」。（澳廣視）

「祐漢七棟樓群」分別是康泰樓、吉祥樓、順利樓、興隆樓、牡丹樓、萬壽樓及勝意樓。樓群共有46幢樓宇，涉及2,556戶，約三成是自住業主，當中超過一半超過61歲。岑浩輝探訪後表示，重建可以多着墨小朋友休憩設施，以至令大人可享生活樂趣的地方。

可否增加更多休憩設施，讓北區的10多萬人，包括學生，原來有10間學校在，他們放學後去哪呢？體育設施也好，一般公園休憩設施也好。我一定會關注和留意此問題。 澳門特首候選人岑浩輝

10月2日，澳門特首候選人岑浩輝落區，到訪當地首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」。（澳廣視）

北區的現代化樓宇，和四、五十年樓齡的樓宇夾雜在中間，業權應該比較複雜，可能會有私家地、批租地，將來重建可能會複雜，牽涉面較廣，持份者的利益訴求可能多很多，但政府希望與社區各界大家商討，達成共識。 澳門特首候選人岑浩輝

他說該區夾雜著現代化和40、50年樓齡的樓宇，應該業權比較複雜，包括私家地和批租地，將來重建牽涉比較廣的持份者，利益訴求可能都好多，希望和社會各界商討達成一個共識，真真正正起步，腳踏實地去處理好重建。

10月2日，澳門特首候選人岑浩輝落區，到訪當地首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」。（澳廣視）

他說該區人口密集但休憩區不足夠，反觀澳門半島包括氹仔多地有大型休憩區、體育運動設施，但「祐漢七棟樓群」只有三個小地方有休憩設施，未來規劃佈局時要考慮在內。他又說區內交通擠塞，馬路窄，車位和電單車位比較少，社會各界可研究出行、居住環境等配套設施。岑浩輝落區期間，亦有向商戶了解舖租、生意及客源等。