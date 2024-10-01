岑浩輝選澳門特首｜體育界冀打造特色賽事　中小企倡研派消費券

澳門終審法院前院長岑浩輝參選澳門行政長官，並成為唯一候選人。他昨日（9月30日）會見中國澳門體育總會聯合會會長馬有恆、理事長何敬麟、監事長唐繼宗等人，聽取有關澳門體育發展的意見。體育界建議持續推出更多高水準的大型體育活動，打造具有澳門特色的體育品牌賽事，大力發展「旅遊+體育」產業。



另外，他又與澳門中小型企業聯合會總商會代表見面，有代表倡研發放消費券，岑浩輝回應時重申，澳門中小企業面臨的問題需要持續研究和探討。



岑浩輝（前排中）會見中國澳門體育總會聯合會。（岑浩輝競選辦）

體育界倡促進綜合旅遊休閒業及體育產業協同發展

岑浩輝昨日上午11時半，在競選辦公室會見中國澳門體育總會聯合會。體育界談及澳門「體育之城」建設，建議持續推出更多高水準的大型體育活動，以及用好政府臨時大型場地，促進綜合旅遊休閒業及體育產業協同發展。

體育界認為要打造具有澳門特色的體育品牌賽事，大力發展「旅遊+體育」產業，推動體育、文化、旅遊等產業聯動發展；鼓勵大眾投入運動，吸引外國旅客和運動員來澳門；冀重視體育人才及培養運動員，研究適切的財政支持措施。

岑浩輝感謝體育界提供的意見，表示將繼續通過多種途徑聽取社會各界的意見。

岑浩輝又與澳門中小型企業聯合總商會會長陳美儀、理事長胡景光、監事長馮健富等一行12人見面（岑浩輝競選辦圖片）

中小企代表倡研派消費券

另外，岑浩輝又與澳門中小型企業聯合總商會會長陳美儀、理事長胡景光、監事長馮健富等一行12人見面。會上，來自多個行業的代表就如何解決中小企經營困難和刺激經濟、跨境運輸物流、工程招標、科技成果轉化、電信法規執行、公共行政效率等議題提出建議。

有代表建議研究發放消費券方案和創造良好營商環境；支持澳門國際機場貨運站的發展，解決重型運輸工具的停泊問題；完善政策支持吸引外商在澳投資，以資金投入、技術研發和人才集聚，且利用深合區作為技術轉化平台；支持電信行業發展和服務質量的提升；改善跨部門協作機制，建立具備行業知識和責任感的公務人才隊伍；監督和更好落實博彩企業的社會責任等。

岑浩輝對澳門中小企業聯合總商會代表的意見表示感謝，他認為在當前營商環境下，澳門中小企業面臨的問題需要持續研究和探討，並表示將繼續廣泛聽取社會各界的意見。