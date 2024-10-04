香港要改革｜周永新贊成辦經濟大辯論　關注重建港人信心與信任

特首李家超早前公佈改革理念，並多次指出香港處於經濟轉型期。港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今日（4日）在報章撰文指，「轉型期」持續多久難作定論，市民唯一知道的是未來幾年日子並不好過。他認為需探討三方面問題，包括如何讓港人重拾信心、讓港人相信制度公平及有效率、改變價值觀，但需要港人認同及追求。



他贊成社會舉辦大辯論商討經濟轉型如何推進，讓港人參與制度的制訂過程，要宣傳、教導、實踐價值觀。



周永新（資料圖片）

其實，前運輸及房屋局局長、教大公共行政學講座教授及顧問張炳良日前接受報章訪問時，也曾提出經濟問題背後牽涉港人信心及國際觀感等，不能迴避政治，不能只以經濟手段振興經濟，他認為香港步入經濟轉型期，港府可推動「經濟大辯論」，刺激社會討論再達共識，讓推動改革時更順暢，不要讓社會覺得官方「想點就點」。他強調要保持香港的多元自由。

如頂尖優異生選科配合新產業發展 就是經濟轉型的曙光

周永新今日（4日）在《明報》的撰文，也聚焦如何重建港人對未來的信心和對制度的信任。周永新表示，港人對自己的信心，是從過往做事積累的經驗而得來，如今香港經濟轉型，港人過去的經驗派不上用場、發揮空間有限，亦舉例指港人不熟悉創科產業，加上起步較遲，又要面對激烈競爭，港人缺乏自信心甚至患得患失是意料之中。

就此，周永新表示認同一些學者的建議——社會必須來次大辯論。他認為議題要包括怎樣發展新產業才是香港該走的路？怎樣推動全民配合新產業的發展？怎樣營造社會氛圍，支撐港人適應經濟轉型？怎樣輔導年輕人在學業和事業上裝備自己，迎合經濟轉型之時，更能夠建立自己對未來的信心？

另外，他表示歷屆中學會考／文憑試的頂尖優異生多選讀醫科，因為對成醫之路有信心，如果有一天優異生選擇科目時也願意配合新產業發展，就正是香港經濟轉型成功的曙光。

政治制度近年出現大幅度改動。（資料圖片）

政府要取得市民信任 就必須與市民相伴而行

其次，周永新認為要重建港人對制度的信心。不過，他認為並非指港人對制度公正、法律公平和政府擔當失去信任，惟無可否認的是，由於香港近年出現的改變，部分港人對制度的信任無疑大打折扣。他認為政府要取得市民信任，尤其是針對新制度、新法律、新措施，必須與市民相伴而行。然而，周認為港人的疑問主要有三方面：

對立法會、區議會的組成和選舉辦法出現改變的疑問。他表示，港人過去熟悉的政治制度，近年出現翻天覆地的改變，反應有點無所適從，以前曾經支持的政黨和議員，今天可能消失了，或不再出來參選。

對香港法律制度出現改變的疑問。他認為，雖法律制度原有的公平和公正性得以保持，惟《香港國安法》和《維護國家安全條例》的訂立，其精神和原則跟以往的法例有分別，尤其是其中的含意和作用，不少香港人需要時間了解。

對於特首李家超的施政手法，港人是認同的；對他敢於擔當和「實事實幹」的表現，港人讚賞之餘，也相信他有能力解決一些存在已久的深層次社會問題。惟政府要取得市民信任，很多時也在乎官員解釋政策的能力。問責官員過去在這方面的表現，明顯有所不逮，其中推行和取消垃圾徵費是較突出的例子。

特區十一國慶升旗禮。

周永新：經濟轉型故價值觀亦轉型

特區多次表示要建立主流價值觀。周永新則表示，價值觀要發揮作用，除了觀念的宣傳和教導外，實踐是不二法門。不過，他亦指出價值觀並非一成不變，要隨環境變遷而有新的理解和意義，否則價值觀會流於迂腐，甚至被廢棄成為歷史遺物。

他舉例指，自上世紀80年代「自由、民主、人權、法治」的觀念冒起，成為港人追求的目標，更與公平和公義等觀念連結起來，被港人視為共同實踐的真理；甚至為了追求公義，部分港人可以不顧大眾的安全和利益。

他表示，如果香港經濟正在轉型，港人信奉的價值觀也在轉型之中，認為價值觀改變必須令港人感受到，這是他們所認同和追求的，才能團結港人。