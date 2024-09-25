香港要改革｜解決劏房重中之重？　姚志勝：須防重點工作被泛化

港澳辦主任夏寶龍早前在北京會見行政長官李家超，再次提到改革的問題。全國政協常委姚志勝今日（25日）撰文指，本次談話明確界定香港落實三中全會精神的工作重點：「在國家進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放中展現更大作為」，具體即鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，是很有針對性和導向性，以有效防止重點工作被泛化。他認為屬夏寶龍談話的重點，最值得重視。



姚志勝再解釋，指香港關於落實三中全會精神的討論，陳義很高、內容很廣，容易流於空泛，舉例指有人甚至將解決劏房問題說成重中之重，「若處處是重點，實際等於無重點」。他認為特區需根據工作重點及「香港所長、國家所需」的要求，制訂具體工作規劃，與三中全會擘劃的國家發展藍圖對接，以爭取中央對港給予最需要、最有效的支持。



9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

姚志勝以4點解讀夏寶龍會見李家超的談話要點：

1.無論是評價特區政府現在工作還是論及未來部署，立足點都是改革。

2.明確界定香港落實三中全會精神的工作重點，有效防止重點工作被泛化。

3.對工商界和企業家抓機遇、謀發展寄予厚望。

4.強調中央支持，鼓足發展底氣，加強香港信心。

姚志勝解讀夏寶龍會見李家超談話內容（姚志勝提供圖片）

姚志勝：香港落實三中全會精神存在工作重點被泛化的現象

姚志勝在《明報》撰文指，香港落實三中全會精神「只是開了頭」，其核心仍是改革。他用內地政府決策部門熟知的名言續闡述：「沒有重點就沒有政策」，指落實三中全會精神各方面有輕重之分。然而，他表示香港落實三中全會精神存在工作重點被泛化的現象，直言有人甚至將解決劏房問題說成重中之重，「若處處是重點，實際等於無重點」。

他表示，夏寶龍清楚指明香港的工作重點：在國家進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放中展現更大作為。他認為夏寶龍的講法準確體現了三中全會精神，很有指導意義。

中共二十屆三中全會。（影片截圖）

要確保發揮香港所長貢獻國家所需

他認為，討論落實三中全會精神的工作重點，一定不能離開三中全會《決定》關於香港工作的論述，落實時「既要全面鋪開，更要抓準重點」，才能確保切實做到發揮香港所長、貢獻國家所需。

具體分析工作重點的實際內容。他指「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位」方面，現時面對美國利用美元霸權遏制打壓中國，香港需進一步鞏固人民幣離岸金融中心，配合國家人民幣國際化戰略，日後在「金磚國家」支付系統中擔當重要角色。為突破美國設置的貿易壁壘，他認為香港需利用國際航運、貿易中心優勢，構建連接「雙循環」的跨境貿易航運物流中心。

至於「支持香港打造國際高端人才集聚高地」，他指出，面對國家對高端人才的需求、美國的科技封鎖及對華裔科學家的打壓迫害，香港需為國家引入國際高端人才；深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接等。

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

望新一份《施政報告》針對工商界困難及需求提出措施

對於夏寶龍提及工商界、企業家。姚志勝認為體現了國家主席習近平給寧波籍香港企業家回信的精神，顯示了中央對香港工商界的重視和期待，對工商界來說既是責任擔當，也是極大鼓舞。

他表示，工商界是香港經濟的最大持份者，是香港抓機遇、謀發展的主體力量，工商界對希望新的《施政報告》能夠針對工商界的困難和需求，提出針對措施，鼓勵和支持工商界抓機遇、拼經濟。