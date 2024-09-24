香港要改革｜李家超提工商界是受惠者　陳勇：企業旁觀或錯失良機

行政長官李家超今日（24日）交代上星期五與港澳辦主任夏寶龍會面時，首度講述其改革理念。港區全國人大代表陳勇表示，特區更具體提出改革方向，對工商界、企業家的言論以鼓勵為主，同時促進某些「旁觀者」參與其中。陳勇表示，現時經濟波動大，的確有某些企業家採取觀望態度，甚至企業面臨收縮，但特區現時的態度表明會「破樽頸、補短板、除障礙」，更會與業界溝通，如企業不參與其中，可能會錯失良機，未能及時成為「受惠者」。



李家超指，改革理念必須「 因地制宜、因時制宜」，判斷什麼改革需要「由零做起」，更表示「工商企業家並非旁觀者，而是參與者、貢獻者和受惠者」。



陳勇稱，部分改革或許「由零做起」。（廖雁雄攝）

陳勇：特區整理後交代更明確的改革方向

李家超今日交代改革理念，陳勇認為是特區訪京返港後，整理而得出的結論，從而更具體呼應中央提出的改革要求。他指，譬如夏寶龍表示，「希望香港社會各界特别是工商界、企業家堅定支持行政長官和特區政府依法施政」；特區則提出更明確方向，包括「工商企業家並非旁觀者，而是參與者、貢獻者和受惠者」等。

陳勇認為，部分措施香港或需「由零做起」，亦屬於應「補短板」的範圍。他舉例指過往香港未開拓伊斯蘭國家市場，現時招商引資、推動雙方商務往來亦需要提供不同配套，例如酒店房間應擺放《可蘭經》、食肆提供清真食品等。他再舉例指，香港的低空經濟一定由零開始，新能源及創新科技亦處於初步階段，但均需推進，亦認為政府會為其「破樽頸、除障礙」。

李家超感謝夏寶龍對他和特區政府工作的肯定（梁鵬威攝）

各部門要有大局觀 改革應避免過猶不及

李家超提出改革理念，但同時強調改革並非為改而改，不能破壞原本成功的元素；亦提出改革時需注意系統之間、當前與長遠、宏觀與微觀之間的關係。陳勇認為，綜合上述所言，改革要避免過猶不及，料提醒各部門要有大局觀，亦不能突然「改多咗」而影響目前的發展。他預計政府各部門都會大力度，由上到下聽取業界意見，為其減少不必要的成本、程序等，讓業界亦可更好為香港營商環境作出貢獻。