香港要改革｜洪雯：政府需展示胸襟廣納民意　涉外言論要拿捏定位

香港要改革的討論，因應前局長張炳良近期的倡議而較聚焦於何營造配合改革的條件，普遍認同中一個重要條件是營造包容、重建信任，展示香港仍是多元自由的社會。選委界立法會議員洪雯也認同張的建議，更指政府扮演了重要的角色，認為政府要展示胸襟，面對負評也應避免大規模反對，並做好中間人角色，吸引大多數市民人心回歸。



她也認同，多辦各式辯論真正聆聽坊間意見，會是凝聚社會的方法，從而摸索出未來發展路線的共識。她特別指出，在現時中美陣營正處於對立階段，香港在融入國家發展大局的同時，又要發揮「超級聯繫人」、「超級增值人」的角色，香港要拿捏自身定位，並非任何涉美西方言論皆要與中央一致，否則難達到中央對港的戰略需求、流失本身應有的功能，難以香港所長貢獻國家所需。



李家超早前公佈改革理念，並表示會致力團結社會各界共同推動香港由治及興。（梁鵬威攝）

港府曾屢次表示要團結各界，特首李家超宣佈其改革理念當日，更表示會繼續求變求進、發展經濟、改善民生，致力團結社會各界共同推動香港由治及興。不過，香港社會是否已經完全復和，可團結一致穩步向前，不少人仍心存疑問。

延伸閱讀：張炳良籲政府鼓勵集會扭偏見、辦經濟辯論

前運輸及房屋局局長、教大公共行政學講座教授及顧問張炳良接受報章訪指，香港如要重建國際形象須找「關鍵點」（critical point）扭轉偏見，顯示香港依然自由多元。他又指，如他是政府會鼓勵某些團體集會，證明集會仍然得。而經濟問題背後牽涉港人信心及國際觀感等，不能迴避政治，不能只以經濟手段振興經濟，認為香港步入經濟轉型期，港府可推動「經濟大辯論」，刺激社會討論再達共識，讓推動改革時更順暢，不要讓社會覺得官方「想點就點」。

延伸閱讀：港大學者周永新也贊成辦經濟大辯論

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今日（4日）在報章撰文指，「轉型期」持續多久難作定論，市民唯一知道的是未來幾年日子並不好過。他認為需探討三方面問題，包括如何讓港人重拾信心、讓港人相信制度公平及有效率、改變價值觀，但需要港人認同及追求。他贊成社會舉辦大辯論商討經濟轉型如何推進，讓港人參與制度的制訂過程，要宣傳、教導、實踐價值觀。

延伸閱讀：香港新方向張欣宇認同有包容氛圍才能推改革

香港新方向立法會新界北議員張欣宇日前也向《香港01》表示，原則上認同張炳良的意見，社會若要開展改革，必須先有包容氛圍，因改革必然涉及利益再分配，須「互相覺得大家是自己人」，才容易達至共識。

洪雯：政府要有胸襟 受批評應避免大規模反駁

另一名立法會議員、一向做研究工作的洪雯向《香港01》表示，經歷過2019年反修例事件的，社會要理解始終會產生鐘擺效應，一時的糾枉過正是必然的情況。但她也認為如今要慢慢凝聚、寬容、開放、自由的環境，有助恢復外國對港的信心。

至於具體的執行，她直言政府扮演關鍵角色，首先政府要顯示出胸襟，回應問題時應有技巧，避免大張旗鼓回應國安事件、當有人批評特區時，亦應該避免大規模反駁、抗議。

若然政府如此壓低姿態，會否令鐘擺慢慢擺向另一邊？洪雯則認為今日的局面與當年已不可同日而語。她解釋，香港昔日是「遊行之都」，隨著先後頒布《香港國安法》、重塑選舉制度、完成23條立法後，香港現時的國安風險極低，是時候慢慢開放，讓意見得以表達。她續稱，愛國者治港體系已經由區議會、立法會至政府全面建立，根基十分牢固，不認為會因重新邁向開放的同時，導致「走回舊路」。

立法會議員(選舉委員會界別)洪雯（資料圖片／歐嘉樂攝）

好多人會因為你（政府）唔聽，下次就唔講，out of the game（不參與遊戲）。 選委界立法會議員洪雯

政府不應止步於與少數人建立關係

洪雯又認為，要推動社會團結、人心回歸十分重要，很多人表達意見後遭無視、批評後，就會不看新聞、不評論、不參與。她認為，其實部分負面批評也是為社會好。她進一步指，政府應令大多數人有歸屬感，做好與大多數人之間的中間人，而並非止步於與少部分人建立關係。

中美角力令香港難自處 應辯論廣納民意

至於如何做到廣泛諮詢民意，洪雯贊成張炳良提出的大辯論建議，且認為不應只是一之性的、反而應多辦不同形式的辯論，讓社會見到政府態度十分開放，從而吸引更多人提出建議。她舉例，現時中美陣營正處於對立階段，雖則香港要融入國家發展大局，但同時作為「超級聯繫人」、「超級增值人」，亦需要吸引西方投資，助力國家連接西方，究竟香港定位為何、何去何從，需要由社會中吸納意見，從而摸索出一條可行的路。

不過，現時社會氣氛下，官方舉辦的辯論會否難吸引本已對社會冷感的市民參與？洪雯對此感到樂觀，直言：「唔開門就一定冇人入到嚟」，相信持之以恆會慢慢奏效，亦指出社會同樣要有耐性，讓政府的工作慢慢呈現成效。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

香港應在中美關係扮演中間人角色 切勿流失本身應有功能

不過，她強調中美對弈間，香港當然要由國家大局出發，融入國家發展大局之餘，香港同時要擔當國家與西方之間中間人，要在中美角力中有少少空間，亦不能放棄美國代表的龐大市場。她表示，香港要拿捏自身的定位，並非任何涉美西方的言論都要與中央完全一致，否則更難達到中央對港的戰略需求、流失本身應有的功能，難以香港所長貢獻國家所需。

洪雯認為現時的房屋策略無願景，只是按市場所需繼續建屋。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府需帶來願景 才可吸引市民參與其中

此外，她表示政府需要為市民帶來願景，市民覺得有希望才會參與其中，舉例指現時房屋策略就沒有願景，從未提及未來預計多少人住公屋、多少人成為業主，只是按照市場所需繼續建屋，難以增加公眾對港的歸屬感。

立法會的層面，洪雯指作為議員會凝聚更多人，不僅限於某個光譜。她認為自己絕不是優先考慮政治正確，而是希望以事論事，由社會整體利益出發，笑言都算自己從政的個人風格。