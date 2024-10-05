岑浩輝選澳門特首｜回應旅遊休閒中心　岑：讓亞太區成為廣闊腹地

澳門特首選舉候選人岑浩輝和競選辦今日（5日）在濠江中學何賢紀念堂舉行公聽會，表示已經盡力抽時間到社區了解狀況及見社團，「希望大家放開啲，（問題）唔一定圍繞政綱」，呼籲市民可以提出要求，讓他綜合分析。



多名出席者關心經濟發展，問到旅遊休閒博彩娛樂的發展、橫琴粵澳深度合作區的建設，以及澳門都市更新等議題。



10月5日，澳門特首候選人岑浩輝舉行公聽會，聽取市民意見。（澳廣視直播截圖）

市民劉先生指，國家賦予澳門一中心、一平台、一基地定位，上半年國際旅客較去年同期有顯著增長，政綱提及經濟適度多元發展，問及一中心有甚麼計劃。

岑浩輝回應指，澳門長期以來都是旅遊休閒博彩娛樂發展發達的地方，是澳門整體經濟重要支柱，旅遊休閒中心長期是澳門社會經濟包括政府財政依賴的行業。他表示，國家確定支持澳門發展世界旅遊休閒中心，旅遊休閒中心符合澳門歷史文化傳統，以及長期以來的優勢，而且作為國家賦予類似直轄市地位是澳門特有，要考慮如何利用好定位，直言非常重要。

他表示，不僅限於旅遊休閒中心，要進一步規劃好向外推進，特別在亞太地區。他舉例指杜拜都有休閒中心吸引人，澳門都要考慮如何向外推進，大家要加把勁，如果做得好，不單可推廣中華文化主流、中西文化交流，過程中更可促進經濟多元。

岑浩輝指，澳門長期以來都是旅遊休閒博彩娛樂發展發達的地方，是澳門整體經濟重要支柱。（資料圖片/梁鵬威攝）

他指出，亞太區是廣闊的腹地，讓澳門推進休閒城市，澳門歷史城區、文化沉澱都適合推進，橫琴亦要推動旅遊休閒，表示政府要組織業界起步。他表示要利用投資帶動中小企發展、文化發展，促進甚至引導企業在海外設辦事處。他表示要與業界一起出去，引進其他地區的客源。

他又稱最近十一黃金周，遊客又打破記錄，如果航程一兩個小時就可以來澳門，相信逗留時間就可以長一些，對澳門認識會更多，遊客回到自己國家亦是最好的傳播媒介。

政府要有規劃動用資源 挖掘更多旅遊產品

對於打造旅遊休閒中心，岑浩輝表示第一政府要投入引導、主動作為，現時政府都做很多，以後要有規劃按部就班、腳踏實地動用資源，自己都要挖掘更多旅遊產品及品牌，提高多一些旅遊產品。第二，政府要與業界走出去；第三引進的方法要有多思路，例如引入演藝界人士來澳演出，舉例指一部成功電影的影響力較幾千萬元投資更高。他表示要利用旅遊休閒中心提升國家形象、軟實力。

岑浩輝又表示年輕人成長視野與他不同，希望集思廣益提出建議。

橫琴粵澳深度合作區於3月1日起正式封關運作。（資料圖片/視覺中國）

市民洪小姐表示，橫琴粵澳深度合作區在中央支持下，三年間積極發展產業，民生配套融合，法例銜接都有不少工夫，但難免兩地行政、法規差異而有難點，問及如何加快深合區建設。

岑浩輝表示，深合區是國家主席習近平多次談及，港澳辦主任夏寶龍都去過考察，深合區發展很快，已經有1萬多人居住，通勤都有1,300人。他表示，深合區是跨境、跨兩個司法管轄區，很多領域不一樣，共建共管並非只是硬件，軟件的規則銜接十分重要，首階段成果有目共睹但將來要促進產業落地及發展，吸引更多年輕人到深合區工作、生活。

他又稱要衝破很多原來的思維、框框一步一步做，要全力推進第二階段，如果他當選，新班子一定要有新思維，思考是否要派更多人到深合區執委會，促進深合區銜接，表示要培養綜合性更強，了解兩地的公務人員。

第二，要考慮用兩個投資平台，加大財政投入，吸引或以政策引導橫琴四新企業。第三要向外推廣橫琴，吸引符合橫琴總體發展方向的大企業，可以先落戶澳門都不要緊，指毋須理會外資投資澳門多少、投資橫琴多少，稱兩地可以一體發展。

10月5日，澳門特首候選人岑浩輝舉行公聽會，聽取市民意見。（澳廣視直播截圖）

12萬單位樓齡30年以上 讓業主明白舊樓要維修保養

市民鄧先生關注都市更新，近年很多經濟、社會情況出現變化，問及如何看待都市更新的問題，如何推進相關工作。

岑浩輝回應指，政府要主動引導，引述數據指現時有9.5萬個單位樓齡30年以上，平均統計都住了約27萬人；樓齡 40年以上有4.3萬個單位，合共逾12萬個單位，佔澳門整體單位的一半。

他表示，祐漢七棟樓群將來有把握推進，已經集合業主成立管委會。他又稱，有幾個舊區樓宇都有很多持份者，有商戶、業主等，業權很複雜。部分舊區更不成片，或許有文物、舊廟，要考慮如何處理好。第三，他表示部分舊區產權複雜，珠海、廣州容易處理因為土地國家所有，但澳門私人土地回歸後延續私人產權。

他表示要理順關係，完善法律制度，哪怕一棟一棟都要改善環境，令市民安居樂業，稱「解決市民的問題，就是減少政府的投入、政府的壓力」。他最擔心是冷氣機從高處墮下，希望灌輸思想讓業主明白舊樓就要維修保養，避免影響居民生命財產安全、影響交通、遊客安全，要一步步維修保養，不要等一棟棟拆，要考慮採取甚麼措施引導。

10月5日，澳門特首候選人岑浩輝舉行公聽會，有市民關注都市更新。（澳廣視直播截圖）

市民何小姐表示醫院輪候比較長，非盈利的額度亦很多人輪候，問及如何紓緩醫療矛盾。

岑浩輝指政府要多投入，各行業、階層都在醫療教育衛生做很多工作，醫療方面發展很快，本年財政預算中醫療投入120億元，但仍有人表示未能完全滿足。他指，將來考慮充分發揮公立醫院、衛生中心、協和醫院的作用以應付需求，並要思考發揮優勢平衡好公私營醫院，完善投入改善初診的輪候時間，讓市民有安心、放心的醫療服務。

10月5日，澳門特首候選人岑浩輝舉行公聽會，聽取市民意見。（澳廣視直播截圖）

市民蔡小姐指，疫情後大家明白非博彩元素有需要，但非博彩領域都帶來不少行政負擔。

岑浩輝指，博彩企業有法律責任，政府會根據法律督促博彩業促進澳門經濟發展，多元經濟發展一定要向前行。他指，部份博彩企業對投資其他大產業沒有經驗及團隊，所以都圍繞會展、演藝、文化藝術等，開發組織能力很強。他表示將來要引導、鼓勵、協助博彩企業，讓企業投資方向性產業，又認為可考慮推行產業性經營。

他指，上半年2,300萬遊客中很少外國遊客，希望可開拓外國市場推進多元投資項目，以及請明星、媒體、網紅在外國推廣。另外投資效率亦要留意，指出投資好、效率高可以帶動澳門發展。

10月5日，澳門特首候選人岑浩輝舉行公聽會，市民心非博彩的旅遊娛樂產業發展。（澳廣視直播截圖）

市民李先生指，2020年教育部推進大灣區高等教育規劃，問及是否支持高等院校在橫琴及大灣區在內地辦學。

岑浩輝指，高等教育是特區政府關注的領域，投入教育的資源亦很多。他表示，橫琴深合區可以設立高等院校向內地招生，澳門要充份利用橫琴全力推廣教育，在橫琴打造高水平高等教育機構，「澳門大學聽講要去嗰到辦一個學校」，望大家到橫琴爭取。