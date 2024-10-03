岑浩輝選澳門特首｜第二日落區訪三盞燈 向豬腳薑熟食檔了解經營
撰文：潘耀昇
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澳門特首候選人岑浩輝連續第二日落區，今天（3日）到訪三盞燈義字街一帶，向商戶了解經營情況。
第二日落區訪三盞燈 向豬腳薑熟食檔了解經營狀況
岑浩輝今天早上先後到三盞燈、義字街和新橋區，陪同的包括澳門婦聯會長劉金玲、中區南區工商聯會會長李卓君等。岑浩輝向區內商販了解經營狀況，包括一個賣豬腳薑的熟食檔。他亦與附近街坊交流。
首落區訪祐漢七棟樓重建項目 承諾增休憩設施
岑浩輝昨天（2日）首次落區，到訪北區首個舊區重建項目「祐漢七棟樓群」，他說該區業權比較複雜，夾雜現代化和40、50年樓齡的樓宇，希望和社會各界商討達成共識，承諾上任後會在區內興建更多更多休憩設施，改善居民生活環境。
他續說「祐漢七棟樓群」剩下2千多戶居民，除了本地人亦有外勞，比較複雜，不過已成立業主管理委員會，相信重建「會向前行」，北區其他地方重建亦要參考「祐漢七棟樓群」的做法，調查業戶分布情況。
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