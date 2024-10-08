「一車多關口」仍待研究　鄧炳強憂車主湧同一口岸致塞車

撰文：何夏怡
出版：更新：

立法會保安事務委員會今日（8日）討論優化陸路口岸建設和提升通關效率的政策措施，以及口岸的運作事宜和重建工程的最新進度。保安局局長鄧炳強回應「一車多關口」方案實施進度，即跨境車輛毋須再到指定關口過關時指，開放可能帶來單一關口擠塞問題，且疫情前後車流量差異大，正在收集數據、積極研究，相信很快會有商討進度。

保安局局長鄧炳強回應「一車多關口」方案實施進度，即跨境車輛毋須再到指定關口過關時指，開放可能帶來單一關口擠塞問題，且疫情前後車流量差異大，正在收集數據、積極研究，相信很快會有商討進度。（梁鵬威攝）

要考慮分流　與內地再商討

吳傑莊、馬逢國、黃俊碩、陳克勤等多名立法會議員均關注跨境私家車仍需到指定關口過關，提問能否就近過關，「一車多關口」何時能實現。鄧炳強回應稱正在研究，「一車多關口」雖然方便車主，但考慮分流問題，若車主都到同一關口過關反而會擠塞。鄧炳強指，疫情前後的車輛情況完全不同，要在掌握數據後再研開放空間，會和內地方面再商討。

馬逢國稱內地對「一車多關口」態度積極，質疑調查難度並不高，何時才會收集數據、更新商討進度。鄧炳強稱正在積極研究，不會太慢。陳克勤則指，皇崗口岸重建後空間擴大，會否有契機允許「一車多關口」，鄧則回應指「絕對是考慮因素」。

沙頭角中英街多年來扮演邊境線角色，旅遊界立法會議員姚柏良關注能否實現「團進團出」中英街，便利旅客參觀。（梁鵬威攝）

鄧炳強指中英街屬邊界　未計劃開放

沙頭角中英街多年來扮演邊境線角色，旅遊界立法會議員姚柏良關注能否實現「團進團出」中英街，便利旅客參觀。鄧炳強則指中英街和內地「無實際邊界分隔」，非正式通關關口，不能完全開放，又指旅客若不慎誤入、逗留，「係違法嘅，係內地被人拉，件事就好複雜」。

他又表示，沙頭角今年1月已經擴大開放，每日3,000個禁區證申請名額，相信「暫時夠用，只要上網登記就可以去除咗中英街嘅地方」。

吳傑莊提問，在應用科技簡化通關手續之餘，會否將技術應用於過關時保安檢查，以協助保安局工作。（梁鵬威攝）

過關安保檢查已應用多種技術

吳傑莊提問，在應用科技簡化通關手續之餘，會否將技術應用於過關時保安檢查，以協助保安局工作。鄧炳強回應稱，口岸安保檢查已應用360無死角掃描技術，還有AI功能提升檢查準確度、貨物大數據風險管理系統亦在研發中。

沙頭角中英街檢查站重置引入人面辨識便利通關　第四季推先導計劃深圳：深港將建一批新口岸　沙頭角、皇崗及羅湖口岸將重建或升級港深官員開會匯報跨境交通及口岸工作進展　並參觀深圳沙頭角
hotline
保安局
立法會
鄧炳強