「一車多關口」仍待研究　鄧炳強憂車主湧同一口岸致塞車

立法會保安事務委員會今日（8日）討論優化陸路口岸建設和提升通關效率的政策措施，以及口岸的運作事宜和重建工程的最新進度。保安局局長鄧炳強回應「一車多關口」方案實施進度，即跨境車輛毋須再到指定關口過關時指，開放可能帶來單一關口擠塞問題，且疫情前後車流量差異大，正在收集數據、積極研究，相信很快會有商討進度。



保安局局長鄧炳強回應「一車多關口」方案實施進度，即跨境車輛毋須再到指定關口過關時指，開放可能帶來單一關口擠塞問題，且疫情前後車流量差異大，正在收集數據、積極研究，相信很快會有商討進度。（梁鵬威攝）

要考慮分流 與內地再商討

吳傑莊、馬逢國、黃俊碩、陳克勤等多名立法會議員均關注跨境私家車仍需到指定關口過關，提問能否就近過關，「一車多關口」何時能實現。鄧炳強回應稱正在研究，「一車多關口」雖然方便車主，但考慮分流問題，若車主都到同一關口過關反而會擠塞。鄧炳強指，疫情前後的車輛情況完全不同，要在掌握數據後再研開放空間，會和內地方面再商討。

馬逢國稱內地對「一車多關口」態度積極，質疑調查難度並不高，何時才會收集數據、更新商討進度。鄧炳強稱正在積極研究，不會太慢。陳克勤則指，皇崗口岸重建後空間擴大，會否有契機允許「一車多關口」，鄧則回應指「絕對是考慮因素」。

沙頭角中英街多年來扮演邊境線角色，旅遊界立法會議員姚柏良關注能否實現「團進團出」中英街，便利旅客參觀。（梁鵬威攝）

鄧炳強指中英街屬邊界 未計劃開放

沙頭角中英街多年來扮演邊境線角色，旅遊界立法會議員姚柏良關注能否實現「團進團出」中英街，便利旅客參觀。鄧炳強則指中英街和內地「無實際邊界分隔」，非正式通關關口，不能完全開放，又指旅客若不慎誤入、逗留，「係違法嘅，係內地被人拉，件事就好複雜」。

他又表示，沙頭角今年1月已經擴大開放，每日3,000個禁區證申請名額，相信「暫時夠用，只要上網登記就可以去除咗中英街嘅地方」。

吳傑莊提問，在應用科技簡化通關手續之餘，會否將技術應用於過關時保安檢查，以協助保安局工作。（梁鵬威攝）

過關安保檢查已應用多種技術

吳傑莊提問，在應用科技簡化通關手續之餘，會否將技術應用於過關時保安檢查，以協助保安局工作。鄧炳強回應稱，口岸安保檢查已應用360無死角掃描技術，還有AI功能提升檢查準確度、貨物大數據風險管理系統亦在研發中。