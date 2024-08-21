港深官員開會匯報跨境交通及口岸工作進展 並參觀深圳沙頭角
撰文：鄭寶生
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財政司副司長黃偉綸率領香港特區政府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團，今日（21日）在深圳舉行「對接北部都會區發展策略專班」第五次會議，匯報跨境軌道交通和口岸的最新工作。
黃偉綸率領發展局局長甯漢豪、運輸及物流局局長林世雄、保安局副局長卓孝業、環境及生態局副局長黃淑嫻、創新科技及工業局副局長張曼莉等官員，到深圳與圳市政府代表開會。雙方匯報了沙頭角合作區工作小組和前海–洪水橋／廈村新發展區工作小組的工作進展，以及跨境軌道交通和口岸的最新工作。
會上，特區政府簡介了北部都會區下半年的工作重點，包括古洞北／粉嶺北和洪水橋／廈村新發展區的收地和工程進展；新田科技城及流浮山、牛潭尾、馬草壟和新界北新市鎮多個新發展區的規劃工作；多層現代產業大樓用地的招標；沙嶺創科用地的發展意向徵集和後續工作，以及正在探討的「片區開發」模式等。
會後，深圳市政府代表團陪同特區政府代表團參觀了深圳沙頭角、比亞迪公司和深能環保龍崗能源生態園。
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