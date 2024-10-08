華潤堂結業｜工會料50至60名員工受影響　形容零售業困境依然巨大

華潤醫藥集團旗下的華潤堂今日（8日）宣布，由於業務受到外部不確定的因素，以及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，決定在今年11月8日關閉香港全線分店。香港百貨、商業僱員總會稱，估計華潤堂有50至60名員工受影響，工會暫時未有收到相關求助，呼籲員工若遇到勞資問題或查詢，可與工會聯絡。工會形容，過去一年本地零售業面對各種嚴峻挑戰，雖然各界已推出多項措施希望振興市道，但再有大型連鎖店結業，顯示零售業所面對困境依然巨大。



華潤堂將在11月8日關閉香港全線分店。（資料圖片）

華潤堂解釋，由於業務受到外部不確定的因素，以及各種營運挑戰的影響，因而決定結業。（FB圖片）

華潤堂今早在社交平台公布，由於業務受到外部不確定的因素，以及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，決定在今年11月8日關閉香港全線分店。華潤堂指，由即日起停止接受新會員申請及派發會員積分，而會員計劃同時在11月8日正式終止運作，屆時會籍及會員積分將失效及作廢，會員要11月8日前到分店換領禮券或產品。

翻查網上資料，華潤堂自今年4月起已有陸續關閉分店，包括屯門碼頭、安達邨、油塘大本型商場、葵芳新都會廣場等。截至今早，華潤堂官網顯示仍有19間分店，港島佔4間、九龍佔3間、新界佔12間，相比今年8月份的25間，再減少6間店，即分店數量下跌24%，接近四分之一。

華潤堂在1999年於內地成立，主要出售連鎖成藥及保健品。新冠疫情期間，華潤堂曾向市民派發連花清瘟膠囊及口罩等抗疫物資。

香港百貨、商業僱員總會稱，估計華潤堂有50至60名員工受影響，工會暫時未有收到相關求助，呼籲員工若遇到勞資問題或查詢，可與工會聯絡。工會形容，過去一年本地零售業面對各種嚴峻挑戰，雖然各界已推出多項措施希望振興市道，但再有大型連鎖店結業，顯示零售業所面對困境依然巨大。