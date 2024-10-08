華潤堂結業｜香港全線分店11.8關閉 近兩個月規模已縮減四分一
撰文：歐陽德浩
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華潤醫藥集團旗下的華潤堂今日（8日）公布，由於業務受到外部不確定的因素，以及各種營運挑戰的影響，將在11月8日關閉香港全線分店。其實華潤堂在今年8月已傳出結業的消息，當時華潤堂在全港仍有25間分店，截至今早只剩下19間，即短短兩個月內約四分一分店結業。
華潤堂︰外部不確定因素
華潤堂今早10時許在社交平台公布，由於業務受到外部不確定的因素，以及各種營運挑戰的影響，經慎重考慮後，決定在今年11月8日關閉香港全線分店。
會員計劃同日終止
華潤堂指，由即日起停止接受新會員申請及派發會員積分，而會員計劃同時在11月8日正式終止運作，屆時會籍及會員積分將失效及作廢，會員要11月8日前到分店換領禮券或產品。
至於華潤堂禮券的最後使用日為11月7日，若會員持有期限內尚未兌換的禮券，亦要盡快使用，逾期將不予退款。
荃灣千色匯分店正在清空貨架
《香港01》記者昨日（7日）路經華潤堂位於荃灣千色匯的分店時，發現貨架已不再擺滿產品，估計由於正為結業做準備，因此店員不再補貨。
目前只剩25間店 相比兩個前再減6間
翻查網上資料，華潤堂自今年4月起已有陸續關閉分店，包括屯門碼頭、安達邨、油塘大本型商場、葵芳新都會廣場等。截至今早，華潤堂官網顯示仍有19間分店，港島佔4間、九龍佔3間、新界佔12間，相比今年8月份的25間，再減少6間店，即分店數量下跌24%，接近四分之一。
華潤堂在1999年於內地成立，主要出售連鎖成藥及保健品。新冠疫情期間，華潤堂曾向市民派發連花清瘟膠囊及口罩等抗疫物資。
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