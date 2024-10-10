新界村代表補選58個議席　本月22日開始提名、12月1日投票

​政府今日（10日）就鄉郊補選刊憲，58個鄉郊代表席位需要進行補選，候選人提名期本月22日展開至下月4日截止，為期14日。民政總署發言人表示，若有超過一名獲有效提名的候選人在同一條原居鄉村、現有鄉村或墟鎮參選，該村／墟鎮將會在12月1日星期日進行投票。



是次補選將為35條現有鄉村各選出一名居民代表、為22條原居鄉村各選出一名原居民代表，並為一個墟鎮（長洲）選出一名街坊代表。該35條現有鄉村為蒲台、牛牯塱、貝澳老圍、沙螺灣、鹿頸黃屋、南涌、新村、烏石角、石涌凹、金錢、瓦下、龍尾、麻南笏、南圍、北港、北潭涌、坪墩、西灣、海傍街、梅子林、下洋、白沙澳、平洲沙頭、屋頭、鳳園、錦山村、九龍坑、馬窩村、蓮澳鄭屋、新村（林村）、田寮下、咸田、西樓角、上葵涌及井頭村（上）；而22條原居鄉村則為蒲台、索罟灣、貝澳老圍、烏石角、孟公屋、檳榔灣、浪茄、茅坪新村、北潭涌、黃仔、高塘、企嶺下新圍、荔枝莊、北潭凹、東心淇、屋頭、張屋地、桃源洞、塘上村、燕岩、三棟屋及深井。

政府今日刊憲補選58個村代表議席。（資料圖片/鄭子峰攝）

參與原居民代表選舉的候選人必須是該原居鄉村／共有代表鄉村的原居民，並已登記為該村的選民和通常在香港居住。至於居民代表及街坊代表選舉的候選人則必須是該現有鄉村／墟鎮的居民，在緊接提名之前的六年內一直在該村／墟鎮居住，並已登記成為該村／墟鎮的選民。

所有候選人必須是年滿21歲或以上的香港永久性居民，並獲得最少5名該村／墟鎮的登記選民提名。任何人士均不得在多於一類選舉（即原居民代表、居民代表或街坊代表）中參選。