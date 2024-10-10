有提供國慶優惠食肆稱生意錄雙位數升幅　張宇人：有港人棄北上

剛過去十一國慶期間，逾3600間本港食肆推出堂食7折優惠。自由黨飲食界立法會議員張宇人今日聯同多間機構代表（10日）交代成效，及展望明年安排。出席記者會的超市、便利店、食肆代表皆稱黃金周期間生意與提供優惠前的平常日子有升幅，部分更錄得雙位數升幅。張宇人更指，有市民因有關優惠而放棄北上消費，希望明年推動更多優惠，冀吸引華僑來港感受國慶氣氛。



他呼籲內地居民明年國慶黃金周來港，「最好嚟十日、八日」，又稱「唔嚟香港真係好大損失！」又揚言明年要提早減肥，以便享受各項優惠。



張宇人（左三）聯同飲食及零售業界代表交代十一國慶優惠的成效（黃寶瑩攝）

擬明年提早公布國慶優惠詳情 籲內地人黃金周來港

張宇人稱，要展望明年國慶76周年的安排，指今年的七十五周年國慶優惠活動有太多食肆參加，期望明年可更早籌備，更早把食肆名單上載到網頁，以便市民及早安排。他又呼籲國內同胞明年黃金周「最好嚟十日、八日」，又稱「唔嚟香港真係好大損失」，希望大家食得開心後，到超市、便利店購物，滿載而歸。

張宇人偕同食肆、超市和便利店代表交代國慶國金周期間提供優惠的成效（黃寶瑩攝）

有食肆稱黃金周生意錄雙位數字升幅

生意額升幅方面，張宇人表示美心西餅、東海堂較平日有雙位數字升幅；昇悅集團代表梁進表示都有不同程度的升幅；富臨集團楊浩宏表示有雙位數字的升幅、氣氛理想。

7-11代表梁啟元表示，產品較平日錄得雙位數上升；惠康代表李昭韻指，貨品有不錯的升幅。太興集團總經理何小鋒表示，旗下13個品牌參與活動，部分內地遊客喜出望外，部分則當日才得悉優惠資訊。

國慶日，吃完早餐的張宇人，到便利店買「脆趣扁可頌」給孫兒。（張宇人Facebook）

張宇人的午餐是「黯然銷魂飯」和紅豆冰。（張宇人Facebook）

張字人稱明年要提早減肥，以便更好享受國慶國金周的種種美食優惠（黃寶瑩攝）

張宇人揚言提早減肥 留quota賀明年國慶

至於其他節日會否推出優惠。張宇人表示七一回歸、十一國慶優惠屬慶祝，並不是旨在推動生意。他感謝業界推出優惠，又指有市民因為有七折而沒有北上消費，希望明年推動更多優惠，吸引海外華僑來港感受國慶氣氛。

張宇人又稱明年要提早減肥，「八月減五磅、九月減五磅，咁（國慶）就有quota（配額）」又稱「好多朋友話我要做gym（健身）」，他會繼續健身及計劃下年如何慶祝國慶。