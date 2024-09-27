十一國慶｜餐飲酒店業推7折優惠 張宇人：初心為國慶非為生意額

下周二是國慶75周年，香港的飲食業聯同酒店業推出多項優惠，有餐廳當日堂食7折，亦有食肆售賣7.5元的產品，至今有3,661個單位參與，將於十一國慶期間推不同優惠，其中太興、敏華及茶木等食肆推全日堂食7折，部份餐廳則提供75折，更有酒店提供買一送一自助餐優惠。飲食界立法會議員張宇人表示，今次優惠初心是為了國慶，而非提升生意額，鼓勵業界繼續登記響應。



飲食及酒店業推出國慶75周年優惠活動，至今約有3,661個單位參與，將於國慶期間推不同優惠。（廖雁雄攝）

立員張宇人表示，今次國慶優惠不只飲食業，酒店、便利店、超市、海洋公園亦有。他稱去年回歸辦7折優惠，今年國慶75周年照辦7折，而非75折，因「國慶大過回歸。」

被問到北上潮會否影響優惠的成效，張宇人稱「離開香港的市民始終要離開」，指仍然會有500至600萬香港人留港。他強調優惠不只為吸引市民，初心是為了國慶，讓市民遊客都有折頭，「希望大家高高興興。」

立法會議員張宇人強調優惠不只為吸引市民，初心是為了國慶，讓市民遊客都有折頭，「希望大家高高興興。」（廖雁雄攝）

至於優惠對刺激飲食業界有多大幫助，他重申「無論如何都不是提升生意的問題」，並指沒有水晶球預視10月1日生意。他又表示參與食肆有增無減，「咁多個業界單位支持」，鼓勵業界繼續登記響應。

黃傑龍：正如擺75歲大壽都唔會諗個人情有錢賺

優質旅遊服務協會黃傑龍表示，是次推出優惠並沒有考慮生意會多或少，「正如擺75歲大壽，都唔會諗下希望個人情有錢賺」。但他相信按以往經驗，推出優惠客觀上能提升生意額。

香港飲食業聯合總會梁進則形容，優惠活動是「Momentum」（推動力），希望透過大型活動，說明香港是「好有活力的城市」。他又指活動是由跨業界共同達成，希望多些人參與。