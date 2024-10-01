十一國慶｜零售飲食界聯手推優惠　張宇人食到打包投降：明天再戰

本港零售、餐飲業界推出大量優惠賀國慶，自由黨飲食界立法會議員張宇人全日又食又買，在社交媒體落力宣傳，晚上8時終於「投降」。



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十一國慶75周年，香港飲食業界聯手推出「飲食及酒店業界慶祝國慶75周年優惠活動」，有超過3,000多間商戶食肆餐廳參與。作為飲食界議員，張宇人當然「瞓身」支持，一早到便利店買燕麥咖啡，再去食一個波蘿油和忌廉包。

早餐食得開心，張宇人立即加碼，再去麵包店買多幾個包，該店舖的麵包及蛋糕有七五折優惠。張宇人說：「今日普天同慶大日子，聽日先考慮減肥 !」

香港兩大便利店集團都提供指定商品優惠，張宇人吃完早餐不久，就在另一間便利店購買多個「脆趣扁可頌」，原來是買回家給孫兒。

到了中午，張宇人繼續「爆食」，到了餐廳吃「黯然銷魂飯」和紅豆冰。吃了午飯的張宇人意猶未盡，再到甜品店吃買一送一的軟雪糕，以及今日有優惠的芝士包。

吃了這麼多的張宇人，午後到了一間超市購物，該超市自家品牌餅乾買三件七折，於是他買來做辦公室零食。

到了晚上，張宇人光顧連鎖Pizza店，「食到要打包」，因為外賣Pizza送香蒜肉絲意粉。「舉手投降」的張宇人雖然口說「明天再戰」，但回家前又去另一間超市購買特價麵，「要留返做宵夜」。