不足半年第4名常秘退休　環境局劉利群退休　食環署長楊碧筠接替

環境及生態局常任秘書長（食物）將於10月底開始退休前休假，職位由現任食物環境衞生署署長楊碧筠在11月11日接替，而現任房屋局副秘書長／房屋署副署長（策略）吳文傑將於11月18日接任食物環境衞生署署長。



劉利群是半年內第四名屬首長級D8級的常秘退休。今年七、八月期間，已先後有財經事務及庫務局常秘朱曼鈴、商務及經濟發展局常秘利敏貞和文化體育及旅遊局常秘黃智祖退休。



劉利群在1998年9月加入政務職系，2010年5月出任環境局副秘書長，2014年3月出任食物環境衞生署署長，2021年2月起出任食物及衞生局常任秘書長（食物），後改稱為環境及生態局常任秘書長（食物）。

劉利群曾被批未有積極清理「連儂牆」

劉利群於2021年升任食衞局常任秘書長時，曾被批評於擔任食環署長期間，未有積極清除地區「連儂牆」，獲同屬政務官出身的行會成員葉劉淑儀護航，質疑批評者「不明白政府運作」，當時暫不處理「連儂牆」是因有訴訟尚未審議，只是依法辦事，而且並非劉一個人的決定。

楊何蓓茵（楊何蓓茵Facebook）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，劉利群出任現職位期間，領導團隊制訂和推行《漁農業可持續發展藍圖》，以及有關食物安全、禽畜公共衞生和環境衞生等多方面的政策，又指她在新冠疫情期間督導防疫抗疫工作，在協助政府戰勝疫情擔當重要角色。

接任的楊碧筠在1990年8月加入政務職系，2014年5月出任駐世貿常設代表，2019年1月出任環境局副秘書長，2021年4月起出任食物環境衞生署署長。而吳文傑則於1995年8月加入政務職系，2022年4月起出任房屋局副秘書長／房屋署副署長（策略）。

對於楊碧筠及吳文傑的任命，楊何蓓茵表示他們都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能。