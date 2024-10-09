超過2萬人申請公務員聯合招聘　楊何蓓茵傳授應考「貼士」

聯合招聘政務主任、二級行政主任等4個公務員學位職系上周五（4日）截止，共收到20,700份申請，其中政務主任有大約13,300份申請，按年增加6%，是2021至22年度之後最多。至於二級行政主任亦有18,400份申請，與去年相若。



公務員事務局的聯合招聘考試（JRE）將於12月7日舉行。（資料圖片）

12月7日聯合招聘考試 3小時答兩題

公務員事務局局長楊何蓓茵對於申請宗數感到鼓舞，認為反映不少人士包括大學生均有意加入政府。她說，下一個關鍵日期是12月7日。合資格的申請人會獲安排參加聯合招聘考試（JRE），至於內地和海外升學或居住的考生，同日亦會在北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼試場應考JRE。

楊何蓓茵給出考試「貼士」，指考生須在3小時內作答一中一英共兩條題目，兩條題目的評分比重一樣，因此要小心分配時間，而答題亦非愈長愈好，最重要是以流暢的行文，展示有系統的分析和邏輯思維。