施政報告2024｜晤中小企代表　李家超：經濟轉型期　支持升級轉型

行政長官李家超繼續就《施政報告》進行諮詢，他周二到訪生產力促進局，與中小企代表見面交流，表示深入了解到不同行業在經濟過渡期、轉型期及洗牌期中所遇到的不同挑戰，及他們尋求轉型的需要，他會與與團隊仔細考慮。



李家超（中）中小企代表見面交流（李家超FB影片截圖）

李家超昨日（9日）已在社交網站交代他到訪生產力促進局的上集，今日（10日）再上載下集的影片，交代他和數位受惠於政府和生產力局資助與支援的中小企代表見面交流，了解他們對目前營商環境的看法。他指，香港正處於經濟轉型期，各界積極求變，政府亦大力支持，包括成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，在內地電商平台舉辦「香港好物節」等。

他又指，去年《施政報告》中提出成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，推行政策協助中小企拓展電商業務，包括在內地電商平台舉辦「香港好物節」，提升香港品牌的知名度和拓展內銷市場，為本地企業轉型「開路」。

影片中，母嬰產品公司總經理王先生認同政策理念，又指近年零售模式急速轉變，更多消費者轉至電商平台和使用社交媒體網購，如公司繼續依賴本地實體店銷售產品，成本高收益少，很快便會被市場淘汰。他們的公司和很多本地中小企一樣，都希望轉型開拓電商市場，惟入場門檻成本甚高，對資金緊絀的中小企構成財政負擔。政府「BUD專項基金」等資助計劃正好為中小企紓緩經濟壓力，讓公司無後顧之憂進軍跨境電商和內地網上零售市場。

李家超（中）中小企代表見面交流（李家超FB影片截圖）

而香港百年珠寶品牌公司資訊科技及數碼轉型總監連先生分享公司進行數碼轉型的成功經驗。連表示，公司透過政府的「科技券」計劃，升級銷售系統和倉庫貨存管理系統，提升公司倉存及出貨管理效率，同事不必再靠人手點算庫存，可投放更多時間進行銷售工作，有助推動業務增長。清潔器材公司執行董事吳先生期望，政府在協助企業轉型方面提供更多援助，提升中小企競爭力，讓他們能夠拓展內地以至「一帶一路」國家的市場。