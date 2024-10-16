施政報告2024｜民主黨稱「唱衰論」令人失望　倡解說簡樸房標準

【施政報告2024/李家超/施政報告】新一份《施政報告》出爐，特首李家超在結語表示自上任以來，提出各種措施推行改革，整體的施政方針正確，粉碎各種「唱衰論」。民主黨稱，這種表述令人失望，又對於報告在選舉制度沒有任何着墨感到可惜。



《施政報告》以房屋措施為重點，提出制訂住宅樓宇分間單位出租制度，解決「劏房」問題，合標單位將名為「簡樸房」。民主黨對於「簡樸房」的標準感到疑惑，認為需要有清晰的說法。



民主黨稱「唱衰論」表述令人失望，又對於報告選舉制度沒有任何着墨感到可惜。（周令知攝）

認為只有唱好聲音 不能讓政府持續改善

民主黨早前發表建議書時指，社會必須包容不同言論百家爭鳴，並在政制改革上有着墨，最終政務司司長陳國基繼續以公務繁忙為由拒絕會面。

主席羅健熙今（16日）回應《施政報告》時說，報告提及改革，政制改革上卻無任何着墨，他認為政制關乎港人的政治效能感和幸褔感，形容感到可惜。對於報告結語提到的「唱衰論」，他認為香港有不同聲音十分正常合理，並且是需要鼓勵的事情，不認為是唱衰力量，強調社會需要多元化以保持國際中心的觀感，認為只有唱好政府的聲音不能讓政府持續改善，不是社會樂見的事情，形容這種表述令人失望。他又說雖然有提升國際大都會的措施，但就未有就大都會的內涵，包括保持新聞自由和言論自由等均未見有所着墨。

羅健熙認為劏房的問題最核心的是公屋供應不足，市民又沒辦法負擔合適居住的居所。他認為公屋有足夠的供應，劏房自然會慢慢被取締，慢慢就因無利可圖而消失，提升公屋供應才能治本。羅又對政府提出合規格劏房的標準感到疑惑，他舉例指服務式住宅沒有窗戶，又或者單身人士宿舍、青年宿舍亦都沒有獨立廚廁，質疑環境是否屬於差。他亦關心如何安置住在不適切劏房的居民，希望政府有一個清晰的答案，並擔心簡樸房會令符合要求的小單位租金上漲。