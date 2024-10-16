施政報告2024｜提升航運業　國際航運公會中國辦事處：強烈支持

新一份施政報告有顯著篇幅回應三中全會有關香港鞏固提升航運中心的決定，提出改革現有香港海運港口局為「香港海運港口發展局」，國際航運公會中國辦事處首席代表劉洋對此表示驚喜，又指施政報告有十段內容全涉及航運業發展，公會認為是系統吸內業界意見，對各項相關措施表示強烈支持。



李家超在施政報告中提出鞏固提升本港航運中心的措施（盧翊銘攝）

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劉形容施政報告中提出設立「香港海運港口發展局」，以取代現有的「香港海運港口局」，是有驚喜的措施，認為這不僅回應了業界多年來的要求，也彰顯了特區政府對航運和港口長期發展的重視。身兼海運港口局現任委員的劉全力支持這一決定，並相信這一創新舉措將加強政府與業界的合作，確保政策制定過程中充分考慮行業專家的意見，為航運和港口業提供更具可持續性的發展願景。

劉洋（受訪者提供）

施政報告再次強調發展高增值海運服務的重要性，尤其是針對船舶租賃和海事保險的稅務優惠政策，展現了特區政府對未來市場趨勢的敏銳洞察。建立大宗商品交易生態圈的計劃將進一步鞏固香港在全球航運和貿易中的地位，吸引更多國際大宗商品交易商和相關企業選擇香港作為運營基地，促進本地經濟增長。作為一名全職海事律師，我堅信這些舉措不僅能吸引國際企業落戶香港，促成更多國際貨物交易在香港達成，還將推動包括海事法律和仲裁在內的高增值航運服務業的發展，進一步增強香港在全球航運市場中的競爭力和影響力。

至於將香港打造成為綠色航運中心，劉洋認為屬有施政布局，認為體現了對環保和可持續發展的堅定承諾。推動船舶綠色化及構建綠色燃料加注中心的措施，不僅有助於減少全球航運碳排放，還將推動以香港為核心、覆蓋大灣區的綠色燃料加注和產業鏈，助力國家提升全球航運治理能力。同時，特區政府在大宗商品交易生態圈的佈局，將為香港海運業集群提供更有力的基礎保障，並促進形成強大的供應鏈和金融服務體系，進一步提升香港的國際競爭力。