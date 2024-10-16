施政報告2024｜政府大力發展航運業務　加快綠色航運中心建設

【施政報告2024】本港航運地位減退，行政長官李家超今日（16日）在施政報告公布在航運方面，政府將大力發展航運業務，銳意將香港建設為國際航運中心。政府將多管齊下，如加快建設綠色航運中心、推動高增值海運服務業發展等。



▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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李家超表示，新一期施政報告銳意將香港建設為國際航運中心，他指香港是全球最繁忙及具效率的港口之一，而且國際航運中心發展指數排名全球第4。貨櫃船在香港港口停留的平均時間為0.95天，約為世界前二十大貨櫃港口平均值（1.85天）的一半，可彌補船舶在其他港口的延誤時間。

李家超指香港在國際航運中心發展指數排名全球第4。。（黃學潤攝）

航運業務可分為港口和海運服務。海運服務，包括船舶經紀、融資租賃、海事保險、海事法律及仲裁等專業服務）是航運業務的高增值部分，從2019至2022近3年，經濟貢獻增加近四成，是增長來源。政府會大力發展航運業務，同時多管齊下，鞏固提升國際航運中心地位。

李家超又指，政府將致力推動高增值海運服務業發展、加快綠色航運中心建設、建立大宗商品交易生態圈、發展智慧港口、組織國際推廣、以及擴大高增值物流服務等。