香港航商總會協調推海商法碩士課程　梁振英：完善國家航運生態圈

由前特首梁振英和趙式慶牽頭創立的「香港航商總會」，今日（7日）舉行成立發布會。在總會協調下，港大與多間內地大學推出海商法碩士學位，期望接收內地大學的海事法本科生，推動香港航運往高端層面發展，「完善國家航運生態圈」。



倫敦在全球航運產業已佔重要地位，被問到香港有何吸引力？梁振英指，「當然唔係要取代倫敦，唔係明天喺高端航運方面可以趕上倫敦，但我哋有信心」，並指香港也有其獨特性，包括擁有一國兩制和國際性貨櫃碼頭的優勢，有信心發展。



2024年10月7日，香港航商總會舉行成立發佈會。（盧翊銘攝）

「香港航商總會」（下稱：總會）為跨界別組織，由航運產業鏈的業界翹楚共同發起成立，以航運為抓手，連接港口、能源、專業服務、金融與貿易領域。總會今日舉行成立發布會，財政司司長陳茂波、律政司司長林定國等近百嘉賓到場。

總會協調多間大學推海商法碩士課程 接收內地海事法本科生

今日發布會亦舉行「港大和北大海商法雙碩士合作協議」合作備忘錄簽署儀式，希望培養內海事法律人才隊伍。其中「香港航商總會」連同港大與北大聯合培養雙碩士學位碩究生，頒發港大國際海商法碩士學位；港大與廈門大學、山東大學合作招收國際海商法碩士研究生；港大在與大連海事大學、上海海事大學普通法優才生培養的基礎上，擴大招收國際海商法優才生。

創會成員及總顧問梁振英稱，內地部份大學有舉辦海事法本科生課程，因此期望在港大的研究生課程裏，會接收內地大學推薦的本科生來港讀書，預計課程於明年夏天開始，後年就會有第一批碩士畢業生。

總會主席盼解決全球能源轉型

創會成員及主席趙式慶指，全球經濟模式和貿易關係正在急速變化，就航運界而言，全球對清潔能源有熱切的需求，他指變化雖然帶來挑戰，但同時擁有商機，因此要把握機會，解決全球能源轉型。

貨櫃碼頭跌出十大港口行列？梁振英：業務只其中一環 需向上游發展

早前國際航運界研究機構公布數據，指香港貨櫃碼頭去年首次跌出全球十大貨櫃港口行列。梁振英指，貨櫃碼頭的業務固然重要，但它只是國際航運產業鏈的其中一環，香港需向上游發展，因此總會成員不單是碼頭從業員，也有海事法律、保險等人員。

趙式慶補充，香港是繼倫敦、紐約和新加坡後，為國際海事第四仲裁地，也是國際金融中心，因此需培養更多海事法律人材。

趙式慶︰香港面臨遊艇泊位不足的問題

對於香港郵輪及遊艇業協會已於今年7月遷冊至新加坡，趙式慶指，香港素來是全亞洲最重要的遊艇中心，但目前面臨泊位不足的問題，他提及大灣區近年出現「遊艇自由行」，期望香港能借鑑，未來既能解決泊位問題，亦增加來自大灣區的遊客。

他續指，全球業務正在往高端層面發展，他認為香港仍有好大的發展空間。

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梁振英：香港不是要取代倫敦

倫敦在全球航運產業已佔重要地位，國際海事組織亦設於倫敦。被問到對比倫敦，香港有何吸引力？梁振英強調，香港不是要取代倫敦；本港也有其獨特性，包括擁有國際性貨櫃碼頭，而中國亦是造船和貿易大國，「當然唔係要取代倫敦，唔係明天喺高端航運方面可以趕上倫敦，但我哋有信心」，繼續凝聚各界，利用一國兩制的優勢，「背靠祖國，立足香港」。

趙式慶亦補充，中國對高端海事服務需求越來越大，強調香港擁有優勢。