陳茂波今晚赴秘魯APEC財長會議　再訪紐約出席彭博全球監管論壇

財政司司長陳茂波今日（18日）晚上將啓程前往秘魯，出席在利馬舉行的亞太區經濟合作組織（APEC）財政部長會議和相關活動，之後於22至24日，轉往美國紐約訪問。在紐約期間，他會出席由彭博主辦的彭博全球監管論壇並發表主旨演講，也會出席多場早餐會和午餐會，與美國政商和金融界人士會面交流，推廣香港的優勢和機遇。



陳茂波今晚（18日）赴秘魯出席APEC財長會議，再訪紐約（梁鵬威攝）

陳茂波在秘魯利馬出席亞太經合組織財政部長會議期間，會與其他經濟體的官員舉行雙邊會談，就共同關心的議題交流意見；也會出席亞太經合組織商貿諮詢理事會的午餐會，與各地工商界人士會面。

今年APEC財政部長會議以「可持續、數字化、具韌性的亞太經合組織」為主題，就全球經濟和金融發展情況、推動綠色和可持續發展、金融支持應對氣候變化、以及數字化和普惠金融發展等議題進行探討。

出席完APEC財長會議後，他會轉到美國紐約訪問，出席由彭博主辦的彭博全球監管論壇並發表主旨演講，也會出席多場早餐會和午餐會，並會與美國政商和金融界人士會面交流，推廣香港的優勢和機遇。陳茂波也會到訪當地的企業。

陳茂波將於美國時間24日啓程回港，本港時間25日傍晚返抵香港。他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署理財政司司長職務。

2023年，出席APEC領導人非正式會議的習近平（左三）主動與陳茂波（右三）交談（無綫新聞畫面截圖）

2023年APEC領導人非正式會議，習近平（右）兩度主動與陳茂波（左）交談（路透社圖片）

李家超表明今年會出席秘魯APEC領導人非式會議

陳茂波去年代表特首李家超出席在三藩市舉行的APEC領導人非正式會議，期間與國家主席習近平毗鄰而座，雙方曾有交談。因國安法而被美國制裁的李家超，去年以與本地活動撞期為由，無法出席APEC會議。但他今年六月早已表明，會出席在秘魯舉行的APEC領導人非正式會議，抓緊機會建立網絡反擊西方虛假訊息。

亞太區經濟合作組織二○二四領導人會議及相關會議將於11月9日至16日在秘魯利馬舉行。