施政報告｜被要求交「功課」　楊潤雄：無被多次催促、無答問責

被行政長官李家超在《施政報告》中點名要求盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，今日（18日）出席講解施政報告的記者會，簡介文化創意產業措施時主動提及制訂《藍圖》的進展，指《藍圖》差不多完成，早前因為藝文界的意見及社會經濟變化，曾作出大規模修改。他強調，會持續推進多元藝術發展、弘揚中華文化、促進交流、推動產業化發展，希望盡快公佈藍圖。



記者會上第一、二個提問均觸及《藍圖》未如期完成，是否是被點名批評，除《藍圖》外，文體旅局還有郵輪旅遊的績效指標（KPI）未達標，作為問責官員會如何負責？他只是重申《藍圖》因應業界意見和經濟情況作出重大修改，會因應特首指示，盡快完成工作。但他沒有回應責任的問題。他又指，《藍圖》是原定要公布的工作，但並不屬去年施政報告的KPI。



再被問及被特首遭多次催促時，他表明不覺得被「好多次公開催促」，反問記者「還有甚麼情況下催促我？」認為「大家要實事求是」，他又稱昨日的答問大會他也在場，特首只是提出一些工作的點，回應有關旅遊的問題，才以文體旅局作例子，認為不需要想得太遠，要看內容。



楊潤雄（直播畫面截圖）

今日記者會上，除了楊潤雄之外，出席的包括政務司副司長卓永興和商務及經濟發展局局長丘應樺，先後有六個提問，當中四個提問都圍繞楊潤雄被特首李家超在施政報告中點名要求盡快交《藍圖》一事。有記者問及雖則藍圖是指標（KPI）以外，但本身應該去年公佈，惟現時都未完成，究竟涉及甚麼原因。此外，如何看待多次被特首公開點名催促進度，兩人合作關係是否沒有溝通及不和，以致被公開問責？

我又唔係好覺佢（特首）好多次公開催促我去做咩喎，施政報告有講必須盡快完成呢項工作，跟住仲有邊個情況呀？我可以解釋一吓喎，佢（特首）尋日冇催促過我。 文化體育及旅遊局局長楊潤雄

楊又指，「佢（特首）提過我，因為尋日講開旅遊呀嘛，我諗大家要實事求是，佢（特首）尋日提開旅遊嘅時候呢，因為有人問佢（特首）旅遊工作，佢（特首）攞旅遊作為一個點，我尋日都坐喺到嘅，佢（特首）有提到工作組嘅...工作組正如副司長（卓永興）有講啦，就係一個工作組同一個局嘅分工應該點樣，咁我唔覺得有催促。」

他又指，特首另外有提及政策局的統籌工作，以文體旅局正負責有關動植物公園發生猴子離世的調查為例。他強調：「我諗唔需要想得太遠嘅，我哋都係睇返個內容啦」

他重申，其他有關問題已解釋多次，若看看《施政報告》附件第三段有解釋為何未能於去年公佈《藍圖》，也有交代局方會盡快按行政長官指示盡快完成工作嘅。

楊潤雄。（梁鵬威攝）

至於推廣旅遊本來屬於文體旅局的責任，為何特首又要成立一個由政務司副司長卓永興領導的發展旅遊熱點工作組？卓永興表示，特首重視治理體系重視改革，個別工作由司長或副司長領導會更提速提效、相輔相承，部份工作也屬跨部門，司長或副司長可在較高的政府高度全盤檢視事項，並快速指示應對方法令成效較佳，又稱該分工方式並分只適應用這個工作組，其他範疇有需要時也會獨立於政策局設工作組。

楊潤雄則稱，過去兩年多文體旅局在各方面都有大量工作，例如不同盛事及推動都有，尤其疫情後旅遊推動社會期望很高，工作上很繁忙，施政報告上特首都有提及文體旅局工作量大。他表示，現時推動無處不旅遊，全港都有很多景點，沒有可能全部都政府、文體旅局、旅發局等辦事，需社會不同人士努力，工作組副司長可以統籌各部門及社會，令工作更有效，文體旅局會提供推動的服務。他表示，會令旅遊工作更暢順、令必去的熱點更容易，透過多部門合作更快推出。

李家超在施政報告曾點名要求楊潤雄盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》（資料圖片/盧翊銘攝）

星期三發表的新一份施政報告中，行政長官李家超交代去年訂立150個KPIs（關鍵續效指標）進度，其中用上150字點名文化體育及旅遊局局長楊潤雄，要求楊盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》，提醒他實踐「以結果為目標」才符合公眾期望。

另外，李家超昨日（17日）出席立法會施政報告答問大會時，兩度提及文化體育及旅遊局的責任問題，指施政報告提出成立旅遊熱點工作組，目的在加速及輔助，但必須要確保負責的決策局不會忘記責任，強調領導工作組的政務司副司長卓永興只是參與強化統籌，但必須要防止該局忘記應有的責任（ownership of the problem）。李家超同時解釋指成立工作組並非要將文化體育及旅遊局的責任「拎走」，他續說，政府15個政策局的局長均獨當一面，有信心各局長會盡心盡力、各司其職，又以交響樂團的指揮比喻政府團隊。