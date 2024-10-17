施政報告｜副司長領導旅遊工作組輔助　李家超不忘提文體旅局責任

【施政報告2024/施政報告/施政報告懶人包】行政長官李家超今日（17日）出席立法會施政報告答問大會時，不忘重提文化體育及旅遊局的責任問題。他回應經民聯議員吳永嘉有關拓展工業旅遊時，指施政報告提出成立旅遊熱點工作組，目的在加速及輔助，但必須要確保負責的決策局不會忘記責任，強調領導工作組的政務司副司長卓永興只是參與強化統籌。



稍後，當李家超回應楊永杰有關推廣啟德體育區所在九龍城區消費時，李家超指政務司司長陳國基會負責統籌啟德體育園啟用，又指每局每日都做統籌工作，近日動植物公園有猴子集體死亡事件，文體旅局便負責統籌。他強調：「一個（政策）局本身應負嘅責任」，政府團隊各司其職。



昨日發表的新一份施政報告中，李家超交代去年訂立150個KPIs（關鍵續效指標）進度，其中用上150字點名文化體育及旅遊局局長楊潤雄，要求他盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》，提醒他實踐「以結果為目標」才符合公眾期望。



10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

楊潤雄（第三排中）、卓永興（第二排左）及陳國基（前排中）（黃浩謙攝）

新一份《施政報告》提出成立「發展旅遊熱點工作組」，由政務司副司長卓永興擔任組長。經民聯吳永嘉在今早答問會上指，工作組跨部門發掘旅遊熱點，香港的工業故事充分體現獅子山奮鬥精神，工業界亦準備就緒包括以落地玻璃圍住生產線介紹工業生產流程，問及工業旅遊會否列入旅遊熱點考慮。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，經民聯吳永嘉發問。（黃浩謙攝）

李家超回應說，成立熱點工作組外也同時宣布會公布旅遊發展藍圖，背後思考是任何體系建設要強化統籌，有需要時，司長、副司長會參與統籌，又形容有一句英語能最好反映情況。

但必須要防止該局忘記應有的責任（ownership of the problem） 行政長官李家超

他解釋指成立工作組並非要將文化體育及旅遊局的責任「拎走」，而是要加速及輔助相關工作，「一個（政策）局本身應負嘅責任，不會因為有個委員會，而畀咗個委員會。」

他續說，政府15個政策局的局長均獨當一面，有信心各局長會盡心盡力、各司其職，又以交響樂團的指揮比喻政府團隊。

特首有如指揮家，未必是拉小提琴或彈琴最厲害的人，但要確保每個人均發揮最好的功能。 行政長官李家超

他又形容，拓展旅遊的工作要有突破的做法，相信工作小組可以匯聚新的意念及民間力量。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

對於工業旅遊，他憶述多年前去過日本看機械人裝車，印象深刻，認同工業旅遊具吸引力。他說改革要自身求變，「唔係要前邊人改革，左邊人改革」，要自己將一件一件實事辦出來」，若需要政府配合要提出來，形容「今天我們就要起動」。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

李家超：若每事設委員會可能有50個委員會 責任在決策局

九龍中、A4聯盟議員楊永杰指《施政報告》對啟德有不少的著墨，包括綠色集體運輸系統提早三年落實等，對啟德以至東九龍核心商業區發展很重要。楊認為由於事涉跨部門的工作，倡議成立「啟德辦」以發揮啟德盛事、文創統籌作用。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，A4聯盟楊永杰發問。（黃浩謙攝）

不過，李家超回應指，每局日日都做統籌工作，例如動植物公園猴子死亡事情，都由文體旅局統籌不同部門處理。

如果每件事都要成立委員會，可能有50個委員會，責任在於局方。 行政長官李家超

他又說政府的工作組有別於委員會，工作組多數以結果為目標、行動型；委員會是策略性、部署性，而施政報告是行動型的，希望盡快追求結果。

啟德體育園的啟用備受關注。（啟德體育園提供）

他說東九龍是精彩的地區，綠色集體運輸系統提早三年落實說明公務員攻堅克難的精神，感謝同事的努力，啟德體育園是重要工程，政務司司長已擔任相關工作組組長，讓地標性的啟德體育園發揮最大的功能，令香港有一個新高峰的重要地標，議員若有任何改進的環節可向政府反映。

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