何敬康周末戲院睇恐怖片　最驚嚇全場空凳「包場」｜政壇諸事町

北上消費成風，香港市道低迷，新民黨選委界立法會議員何敬康周六（19日）晚飯後，與太太Daisy去港島區鬧市一間戲院看恐怖片，最驚嚇的不是電影橋段，而是全場只有他們兩口子捧場。周末都能夠「包場」看戲，何敬康驚嘆「香港電影市道有幾大鑊？」，不過對於如何走出低迷市道，他則說「諗來諗去都未諗得通」。



何敬康今天（20日）在社交平台Facebook上載與太太在戲院的合照。（何敬康FB）

何敬康今天（20日）在社交平台Facebook上載與太太在戲院的合照，提到星期六晚與太太晚飯後去看戲，在港島鬧市某間戲院觀看一齣恐怖電影。完場後回頭看，竟然全場觀眾只有他們兩口子，意外地「包場」了，直言「香港電影市道有幾大鑊？」

周末賣飛都差成咁，平日市況更加難以想像。 新民黨選委界立法會議員何敬康

他驚嘆「星期六晚上嘅戲院，竟然係『專登』為我倆而設嘅？即係話唔係我兩個嘅話，呢場電影可能連播放都慳返」，坦言這齣戲已經是具娛樂性的大眾類電影，反映出香港電影院市道加上消費市場確實低迷，令人擔心。

何敬康。（盧翊銘攝）

不過，有何解救方法呢？何敬康則說：我真係諗來諗去都未諗得通。