何敬康下月與政府、泳界開會　商討泳線分配不公、改革屬會分級制

新民黨立法會議員何敬康「再吿御狀」，週一（12日）去信文化體育及旅遊局局長楊潤雄，就公眾泳池泳線分配問題，促請局方聯同康樂及文化事務署與泳界會面。何敬康認為，現時泳總透過計分制分配泳線並不合理，令大泳會佔據乃至濫用多個50米主池，小泳會難以租到時段或地段優越的泳池，長遠影響「升級」之路，希望改善泳總屬會級別制度。



何敬康表示，希望利用今次事件優化泳總屬會級別制度。（歐嘉樂攝）

泳總計分制、界定活躍屬會標準 阻小泳會租泳線

長期以來，泳線分配透明度不高且被大型泳會佔據，何敬康今天（15日）在電台節目中表示，泳總在分配泳線時使用計分制，有不合理之處，例如會考慮場地、泳手參加賽事水準、是否有私人泳池等，令少數大泳會佔據優越時段及地段的50米主池。

現時泳總的屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級，泳總每年會對前二者評分，按分數分為「駐池屬會」、「優秀活躍屬會」、「活躍屬會」及「非活躍屬會」。有「活躍屬會」的教練在節目中表示，泳會越活躍越能租到好泳線，而他所屬的泳會只能揀選救生員吃飯時間才租到泳線，且私人泳池也被大泳會佔據，小泳會要租心儀泳線困難重重。他希望改善界定泳會活躍程度的標準，以及泳總屬會級別制度。

何敬康強調今次並非是要「反轉制度」，希望政府關注小泳會的難處。（林幸言攝）

何敬康：並非要「反轉制度」 冀政府關注小泳會難處

何敬康強調今次並非是要「反轉制度」，希望政府關注小泳會的難處。他提到，市民對游泳訓練班有需求，當參加不了泳總大泳會的泳班，便會考慮小泳會，說明小泳會都有競爭力。惟現時小泳會即使屬於泳總正式屬會，想租到好地段的泳池都「非常之難」。何敬康說，部分小泳會向他表示，若有好泳池，甚至不介意增加工時，早上六點半就開工。

何敬康稱，將於9月初與文體局聯同泳界人士開會商討，他籲請加快泳線分配處理進度。（歐嘉樂攝）

倡參考外國將泳線分級

何敬康建議參考外國做法，泳池每日開放時段分配給公眾、學生、精英等類別；並引入泳線分級制度，更妥善分配公共泳線資源。

何敬康將於9月初與文體旅局、泳界開會商討，籲盡快處理泳線分配問題，「不要太久，面對面釐清資料，提高制度的透明度及公平度。」