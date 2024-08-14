何敬康訪全紅嬋湛江老家　到跳水訓練基地上10米高台膽顫心驚

巴黎奧運跳水金牌全紅嬋最近大熱，正在內地訪問的新民黨立法會議員何敬康，亦到了湛江的全紅嬋老家參觀。原來湛江市20年內出了個奧運跳水金牌得主，何敬康到訪跳水訓練基地，親上10米高台，直言膽顫心驚！



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全紅嬋（Reuters）

全紅嬋在巴黎奧運女子雙人、單人10米高台跳水均奪得金牌，一時間她的湛江老家麻章鎮邁合村每天都有粉絲到訪。何敬康亦趁此機會，實地了解如何把體育轉化爲旅遊經濟。

湛江市20年出了3名奧運跳水冠軍

何敬康到湛江政府安排下，亦到了跳水訓練基地參觀。原來湛江市是跳水「大戶」，20年內出了勞麗詩、何沖和全紅蟬3個奧運金牌得主，並有多名國際和國家級教練。到訪期間除了見到過百名小學生學習跳水之外，何敬康還上了10米跳水高台，在這大約4層樓高的跳台向下望，對於未受過訓練的人來說實在膽顫心驚！

何敬康曾在內地從事風力發電業務，此行亦參觀了廣東粵電湛江風電公司，了解港商對投資電力行業機遇，並就多項共同關心業內問題交換意見。

這次已是何敬康今年第二度到訪湛江，並獲當地領導接見，他期望繼續在立法會和廣東省政協層面促進港湛合作。