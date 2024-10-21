擬引入科技加快選舉點票　梁美芬：小心外國勢力唔想我哋咁順利

立法會政制事務委員會今日（21日）討論引入資訊科技加快選舉點票流程，經民聯選委界立法會議員梁美芬提醒小心外國勢力影響選舉系統，「點解最關鍵時『HANG機』」，呼籲內部要小心查核，「可能外國力量唔想我哋咁順利」。



新思維立法會議員狄志遠（立法會直播截圖）

加快選舉點票流程

新一份《施政報告》提出引入更多資訊科技和智能技術，改善選舉安排。新思維立法會議員狄志遠及民建聯立法會議員陳勇關注選舉電子化的具體方向，以及推行時間表。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，選民登記已智能化，實行電子派票後，投票效率已提升，未來希望加快點票，盡快公佈結果。

梁美芬建議當局小心外國勢力影響選舉系統。（盧翊銘攝）

梁美芬：可能外國力量唔想我哋咁順利選舉

去年12月區議會選舉，選舉事務處沒做足承載力測試，加上監察機制失效，連環出錯釀成系統故障，最終延長投票時間。雖然事後無證據顯示外國勢力介入選舉，梁美芬仍建議當局小心外國勢力影響選舉系統，「點解最關鍵時『HANG機』」，呼籲當局要小心做內部查核，「可能外國力量唔想我哋咁順利」。

選委界立法會議員簡慧敏關注《私隱條例》修訂時間表，坦言修訂「宜早不宜遲」。（立法會直播截圖）

修例保障私隱 加刑罰否將考慮中小企經濟壓力

《施政報告》亦提出私隱專員公署要積極協助業界遵從《私隱條例》的規定，並修例加強保障個人資料、以及應對網絡科技挑戰的能力。選委界立法會議員簡慧敏關注修例時間表，坦言修訂「宜早不宜遲」。

私隱專員鍾麗玲未明確回應修例時間表，稱正在研究，方向包括設立資料洩露強制通報機制、直接規管資料處理者、要求使用者設置個人資料保留時限、加重刑事罰則等等。不過，她指現時營商環境欠佳，需考慮加強刑罰會否增加中小企業的經濟壓力。

廖長江。（歐嘉樂攝）

研愛國教育貫穿在學校課程

推進愛國主義教育亦是《施政報告》重點之一，全國政協常委、立法會議員廖長江關注當局有否中長期計劃，將愛國理念融入學校課程教學。

曾國衞說愛國主義教育小組下設4個小組，其中包括學校教育小組，小組會與相關政策局研究，將愛國教育貫穿在學校教育。他續指，現時初中公經社科已有愛國內容，2025年開始將在小學推行人文科，增加國家地理、中華文化教學，學校亦會向老師提供課程指引。