去年區議會選舉投票系統故障　總選舉主任黃文超退休　陳淑華接任

政府今日（6日）刊登《憲報》，原總選舉事務主任黃文超將會開始退休前休假，並由首席行政主任陳淑華接任。去年黃文超任總選舉事務主任期間，區議會選舉投票日選民登記冊系統故障，選民一度未能投票。



黃文超於9月11日開始退休前休假，陳淑華同日接任總選舉事務主任。（資料圖片/黃浩謙攝）

選舉前改系統未做足測試 終突然壞機改人手取票

黃文超於9月11日開始退休前休假，陳淑華同日將署理高級首席行政主任職務，以接任總選舉事務主任。

去年12月10日區議會選舉投票日，全港投票站晚上突然無法電子取票，要改由人手取票。經調查後發現，選舉事務處曾改動電子選民登記冊系統，惟未有做足夠的流量承載測試，而雖有三重監察機制，但由於負責向第二及第三重監察機制講解系統改動的選舉事務處，解說時有所缺欠，致另外兩重監察機制未有提高警覺，結果未能在選舉日前發現問題，終至選舉日晚上系統故障，選民一度未能投票。

選舉事務處總選舉事務主任黃文超（左）及選舉事務處資訊科技管理主管翁慧卿（右），在調查報告記者會上全程未有發言。（資料圖片/黃浩謙攝）

兩名主事官員之一的選舉事務處總選舉事務主任黃文超，在選民登記冊系統故障中期報告的記者會上全程緘默，即使被記者點名要求回應，亦一言不發。

黃文超曾在2019年接替黃思文，擔任此一職務，其後在2020年1月再獲委任接替翁應輝，出任總選舉事務主任，他在任期間曾處理2019年11月24日舉行的區議會選舉。