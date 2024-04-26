區議會選舉電子選民登記冊故障　曾國衞稱汲取經驗　無阻前邁決心

區議會選舉2023全港票站電腦系統發生故障致未能運作，一度改為人手派票。立法會政制事務委員會今日（26日）召開會議，政制及內地事務局局長曾國衞稱，雖然選舉出現派票事故，但無阻向前邁進決心，會汲取經驗及積極研究引進科技技術，不斷提升效率及人性化安排，以後都會以如履薄冰的謹慎態度處理。



▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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狄志遠：提名圈子太小 曾國衞：三會提名不會以黨友為親

新思維立法會議員狄志遠稱，三會成員掌握區議會選舉提名權，惟三會、區議員、關愛隊關係緊密，甚至是重覆的系統，質疑圈子太小造成不公，稱曾有人對他表示需要提名黨友，故不能提名其他人。對於電子派票故障，狄表示「局長留意吓唔好甩轆」，希望做好電子系統。工聯會立法會議員黃國亦稱，香港要朝著國際創科中心發展，但電子科技不斷「甩轆」，要避免再次出現類似情況。

曾國衞回應指，三會有代表性、廣泛性，有足夠能力提名合適的人士，不需要懷疑三會成員提名的考慮，不會「以黨友為親」，而是會以人才為考慮。

議員建議下個選舉關口設投票站

對於臨近邊境投票站安排，選委界立法會議員譚岳衡稱，本次臨近邊境投票站需要網上預先申請，很多人到達後發現並無成功登記，「白跑了一趟」。其次，他表示雖成立臨近邊境投票站，但內地港人仍需要乘車來港投票，質疑下次可否直接在關口投票。他又建議，市民成為永久性居民就自動成為選民，以擴大選民基數。選委界立法會議員鄧飛亦希望改善內地港人投票的措施。

曾國衞稱，不少港人在內地生活工作，很多希望支持香港選舉，一直希望提供便利安排，事前登記在臨近邊境投票站投票是為了有序進行。他又指，下次選舉會否設臨近邊境票站、會否增加票站數目、會否改地點等都會考慮。