施政報告｜無處不旅遊　陳國基：按實際情況推展不同增加旅客措施

政務司司長陳國基今日（22日）指，今年《施政報告》提出爭取恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注，亦向中央政府提出擴大「一周一行」個人遊簽注試點範圍。他形容，這兩項提請都是特區政府有關增加內地入境旅客的優先政策措施，當局會按部就班，根據實際情況推展不同的增加訪港旅客措施，繼續利用好香港豐富和獨特的旅遊資源，抱著「無處不旅遊」的宗旨，積極推動旅遊業發展的同時，帶動其他經濟及商業活動起飛。



他呼籲社會各界同心協力，勇於應對挑戰，積極求變求進，把握機遇，「同發展、惠民生」！



政務司司長陳國基（何頴賢攝）

陳國基在社交平台發文指，他在上周五記者會上，已詳細講述有關打造國際高端人才集聚高地的政策措施，今天想特別一提香港四大支柱行業之一——旅遊業。截至十月中，今年的內地訪客入境人次已超越2千7百萬，較去年同期大幅增加35%。入境處亦預計今年全年總出入境人次會有約3億，回復至疫情前水平。

今年《施政報告》推出多項推動旅遊業發展的措施，吸引旅客來港，同時透過旅客的參與，擴大本地文體活動的觀眾群，利好文體產業的蓬勃發展。當中《施政報告》提出已向中央爭取恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注，他深信有關措施在促進旅遊業發展的同時，亦將會為餐飲、零售、文體活動、服務業等行業帶來新機遇、新發展。

特區政府向中央爭取恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注，及提出擴大「一周一行」個人遊簽注試點範圍(黃浩謙攝）

「一簽多行」對港深兩地交流發展有積極作用。深圳作為與香港最緊密連繫的城市之一，兩地居民多年來在生活、文化、商貿、旅遊等方面交流頻繁。而在爭取恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注的同時，特區政府亦向中央政府提出擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點範圍。這兩項提請都是特區政府有關增加內地入境旅客的優先政策措施。

特區政府會按部就班，根據實際情況推展不同的增加訪港旅客措施，亦會繼續利用好香港豐富和獨特的旅遊資源，抱著「無處不旅遊」的宗旨，積極推動旅遊業發展的同時，帶動其他經濟及商業活動起飛。