施政報告2024︱向中央爭取恢復深圳一簽多行　擴一周一行試點城市

行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告。在促進文化體育旅遊融合發展 推動多元經濟方面，他表示已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，以增加入境旅客。



李家超表示已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，以增加入境旅客。（資料圖片/蘇煒然攝）

李家超表示已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，以增加入境旅客。（資料圖片/蘇煒然攝）

內地五一黃金周一連五日假期，首日早上天氣有雨，5月1日位於深圳灣口岸的出入境位置人流暢通，未見擁擠。（蘇煒然攝）

李家超在任內第三份施政報告指，為增加入境旅客，政府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。而中央政府有關部門表示將積極研究加速推進。

另外，為促進與東盟往來，政府即日起放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務「一簽多行」申請門檻，「一簽多行」簽證有效期亦由兩年增加至三年，去年已放寬的越南同樣受惠。同時，政府會設加快審批通道，讓上述東盟國家的團體旅客，經本地旅行代理商遞交簽證申請可獲特快處理。

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政府亦會為東盟十國與商貿和發展活動等有關的特邀人士提供自助通關服務，並透過專櫃一站式處理其自助通關及簽證申請，各政策局會協助制訂名單。旅客提交抵港或離港申報表的要求，亦由即日起全面取消，使出入境更便捷。