恢復一簽多行 零售飲食衝出困境　憧憬減息來臨 做好以下四個範疇

筆者早幾天又去了一趟深圳，平日的深圳商場依然人流如鯽，餐廳午飯幾乎都要排隊20分鐘以上，還好等位時有座位和小食飲料供應，服務算是周到；午餐後去了「山姆會員商店」逛商場和購物，商店面積巨大，有逾10萬平方呎，貨品林林種種，一應俱全，非常吸引消費者，商品和食物的價格比香港便宜約三分之一。不過，內地空調溫度調得比較高，逛商店和吃飯感到很熱，香港人不大習慣，因此平日所見的港人並不多。其實，來回一趟港深，花在交通上的時間至少要兩個多小時，是否值得一窩蜂跑去內地消費乃見仁見智，然而為何深圳和大灣區一帶這麼吸引香港人？



香港人喜歡到深圳消費，除了整體性價比相對較高之外，貨品齊全，服務態度，以及出入方便也是非常重要一環。出入方便的解讀，除了有大量的中港車便利港人進出，還有多個關口可以疏導大量人流，更重要的一點，是內地開放給港人入境免簽證措施。試想想，香港有750萬人，随時隨地帶上身份證和回鄉證，心血來潮就可以到深圳或全國各大城市遊玩；反觀一河之隔的深圳，他們的600萬市民要來香港，必須先到有關部門申請簽證，而且只能每周「一簽一行」，等於是逗留一個星期便必須回去，如要再來，還需再申請簽證多一次，大家想想，我們的鄰居這樣來一次就要簽一次，多麼不方便呀！

（鄭子峰攝）

今天中國與新加坡、馬來西亞、泰國以及一些西方國家都可以互相免簽證出入境，那麼與香港也應該一視同仁，只歡迎750萬港人隨時入境大陸，卻限制內地人出境香港，這樣對內地同胞並不便利，起碼要讓600萬深圳居民免簽證出境到香港。中國是14億人口的消費大國，從來都是輸出旅遊消費，其他國家非常重視中國旅客到訪，香港作為中國的城市，也是旅遊之都，自己人應該更加照顧自己，因此港府務必向中央和深圳政府反映，盡快恢復深圳和大灣區城市居民來港「一簽多行」。

集中精力拼經濟謀發展

香港社會趨於穩定，大家都認為是集中精力拼經濟謀發展的時候，如何讓經濟更快復甦？筆者認為做好以下四個範疇，香港必將排除萬難，乘風破浪，更上一層樓！

首先是創科產業。香港招攬了大量高才優才和專才等等，更加需要引進世界一流的國際品牌公司、創新科技公司和能源企業、醫療產業等等，對於引入這些大型公司，應該提供一些特別優惠條件。香港擁有一國兩制優勢，加上簡單及較低的稅制，引進知名企業入駐比較容易，當然，港人自己開拓創科公司也是很直得支持，不過起步較慢發展會比較困難。因此，港府應面對現實，相關部門更要加把勁，以目前情況看來人才不是問題，如何讓知名企業落戶香港才是最關鍵。

其次是金融市場。香港是世界財富管理中心，家族辦公室和各類基金公司數不勝數，資金實力非常雄厚。然而，全球股市創新高，唯內地A股與香港H股長期不振，恆生指數從幾年前達3.3萬點，今天下調到1.8萬點左右，眾所週知，股市下跌民間財富縮水，自然也影響經濟發展和港府税收。因此筆者認為，如何讓股市興旺起來，也就是讓資金流入股市，這一點也很重要，谷起股市就能夠推動經濟。

第三是零售飲食等消費市場。正如上文所述，香港如果能夠重奪旅遊聖地、美食之都和購物天堂美譽，那麼旅遊、酒店、零售、飲食這4大行業便會越來越好。因此，如何激發內循環，刺激內部消費，以及吸納更多的內地同胞來港購物消費，就要看中央政府對香港支持的力度，筆者認為最應該爭取的是內地同胞來港「免簽」，至少要恢復深圳居民以往來港的「一簽多行」。

（林振東攝）

最後是利率問題。過去幾年美國實行強美元政策，籍此收割全世界。受聯繫匯率影響，香港持續高息環境，引致樓市十分低迷，工商物業更加一蹶不振。正當人們對後市充滿疑慮的時候，美國聯儲局主席鮑威爾突然表示，美聯儲無需等待通脹下調到2%才開始減息，立即引來市場揣測利率提早下降的可能性。樓市以往享受低息環境而一片興旺，近幾年卻因為高息持續而量價齊跌，樓市的發展對經濟影響巨大，今天又會不會真正開始減息週期，再次帶動樓股向好？

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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